Five Nights at Freddy's 2: dónde ver la aclamada secuela de los terroríficos animatrónicos vía ONLINE
Uno de los estrenos más esperados del 2025 está a punto de salir de las salas de cine. Pero muy pronto lo podrás ver GRATIS en una popular plataforma de streaming.
Año tras año se estrenan nuevas películas y muy pocas de ellas son aclamadas tanto por la crítica como por los espectadores que acuden a las salas de cine para ver estas nuevas producciones de Hollywood o del cine independiente.
Desde su primer estreno en 2023, Five Nights at Freddy's no fue bien recibida por los críticos del cine, pero la comunidad de fanáticos del videojuego lo volvieron una 'cinta de culto', por lo que rápidamente se confirmó una segunda entrega de esta franquicia y hace solo algunas semanas esta producción llegó a las salas del cine.
Five Nights at Freddy's 2 muestra los sucesos posteriores a la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. El ex guardia de seguridad Mike y la oficial de policía Vanessa han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby, la hermana de 11 años de Mike.
Cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.
Ya puedes ver Five Nights at Freddy's 2. Foto: captura
Si bien Five Nights at Freddy's 2 acaba de estrenar en el cine. Su salida estará programada para una o dos semanas. Si aún no lo has visto, debes saber que en algunos meses llegará a la famosa plataforma de streaming HBO Max.
Si bien Netflix acaba de comprara Warner Bros. y con ello hacerse con HBO y HBO Max, aún no se sabe el futuro de esta plataforma de streaming, por lo que en solo algunos meses, posiblemente marzo o abril, Five Nights at Freddy's 2 estará disponible en el catálogo de películas de dicha aplicación de películas.
