'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo': ¿película de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegará a Netflix?
Los comediantes peruanos lanzaron la cinta documental en la que cuenta todos los pormenores del apoteósico show que dieron en el Madison Square Garden en 2024. ¿Se podrá ver en la gigante del streaming?
Jorge Luna y Ricardo Mendoza se han convertido en dos de los comediantes peruanos más reconocidos de los últimos años. Gracias a su show 'Hablando Huevadas' han logrado dar la vuelta al mundo y hoy son dueños del Teatro Canout, lugar donde presentan su espectáculo de humor a cientos de peruanos y extranjeros quienes llegan para disfrutar de sus ocurrencias.
En 2024, los humoristas de 'Hablando Huevadas' lograron una proeza que incluso artistas como Bad Bunny no han podido realizar: dar un multitudinario show en el Madison Square Garden de Estados Unidos.
Pero, ¿te has preguntado cómo pasó esto? ¿cómo lograron llegar a dar este multitudinario show? Para alegría de sus fans, Jorge Luna y Ricardo Mendoza han lanzado la cinta 'Hablando Huevadas, de Perú pa´l mundo', un documental donde narran todos los pormenores que se vivieron previo a este inolvidable espectáculo.
Con una duración de una hora con 29 minutos, la película 'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo' ya está disponible en diferentes cines como Cineplanet, CineStar y otros. Miles de fanáticos se congregaron para ver este documental y han hecho que esta producción siga en cartelera por varias semanas.
Aún puedes ver 'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo' en el cine. Foto: captura.
Debido a al rotundo éxito de esta producción peruana, miles se preguntan si este documental de 'Hablando Huevadas' se podrá ver en plataformas de streaming como Netflix. ¿Esto es posible? Si bien algunas películas peruanas han llegado al gigante del streaming, esto no significa que 'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo' tenga que llegar sí o sí a dicha plataforma.
De momento no se ha confirmado o negado esta posibilidad. Sin embargo, debido al éxito de taquilla, es posible que Jorge Luna y Ricardo Mendoza hagan lo posible para que su documental sea visto a nivel mundial en la gigante Netflix. ¿Te gustaría ver un adelanto? Revisa el clip que te dejamos en la parte superior.
