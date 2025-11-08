- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Tottenham vs Man. United
- Chivas vs Monterrey
- Toluca vs América
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
La habitación negra: ¿película de Yiddá Eslava llegará a Netflix?
Pese a ser duramente criticada y haber sido retirada de muchas salas de cine, la cinta protagonizada por Yiddá Eslava tendría un éxito garantizado en una plataforma de streaming.
Gran impacto se ha generado en redes sociales tras el estreno de la película peruana 'La habitación negra', cinta protagonizada por Yiddá Eslava, la ex chica reality quien ha participado en otras producciones como 'Sí mi amor', 'Sí mi amor, ¿Nos casamos?' o 'Sí mi amor, ¿ahora somos 3?".
Si bien todas estas producciones peruanas son humorísticas, la actriz Yiddá Eslava decidió arriesgarlo todo y sacar una cinta de terror tipo thriller y esta se llama 'La habitación negra'.
PUEDES VER: Netflix lanza último tráiler de "Frankenstein": fecha de estreno, de qué trata y su conexión con Pedro Infante
¿De qué trata 'La habitación negra'? Pues bien, esta cinta cuenta la historia de Camila, una influencer quien es secuestrada y obligada a transmitir su propio cautiverio en vivo, donde sus espectadores anónimos podrán decidir su destino.
Cada decisión se vuelve un juego macabro donde la fama, las redes sociales y la supervivencia real se mezclan. Esta cinta fue estrenada el pasado 30 de octubre y desde esta fecha ha recibido todo tipo de duros comentarios críticos por la actuación de Yiddá Eslava y la puesta en escena de la producción.
Luego de algunos días de haberse estrenado en cientos de salas del Perú, la película 'La habitación negra' ha sido retirada de decenas de salas y ahora solo se puede ver en ciertos locales de Cineplanet, por dar un ejemplo.
Sin embargo, los fans de Yiddá Eslava se preguntan si esta película se podrá ver en plataformas de streaming como Netflix. ¿Esto es posible? Si bien algunas películas de la productora peruana Tondero están en la gigante el streaming, esto no significa que 'La habitación negra' tenga que llegar sí o sí a dicha plataforma.
De momento no se ha confirmado o negado esta posibilidad. Sin embargo, pese a la polémica, la película que dura 1.26 minutos sigue en cartelera y puedes comprar tu boleto para verla. ¿Te la perderás?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50