'Bon appétit, majestad' capítulo especial: ¿Dónde y a qué hora ver el episodio extra en español latino?

El capítulo especial de 'Bon appétit majestad' es uno de los más esperados entre las personas, quienes quedaron atrapadas con el esperado reencuentro entre el rey Yi Heon y la Chef Ji Young en el mundo moderno. Para alegría de los seguidores, la cadena coreana tvN sorprendió al anunciar un episodio titulado 'No leaving the palace'.

Este anuncio generó un giro inesperado en la historia protagonizada por Im Yoon A y Lee Chae Min, personajes que culminaron con un final feliz en el último capítulo. A continuación, te brindaremos más detalles del capítulo especial.

'Bon appétit majestad' capítulo especial: ¿Cuándo se estrena?

El capítulo especial de 'Bon appétit majestad' se estrenará el sábado 4 de octubre de 2025, en el canal televisivo tvN. Luego de la transmisión de sus 12 capítulos regulares, este contenido genera dudas entre los ciudadanos, quienes esperan que haya una nueva temporada.

Mira el capítulo especial de Bon appétit, majestad.

'Bon appétit majestad' capítulo especial: Horario de transmisión

Conoce el horario de transmisión del capítulo especial de 'Bon appétit majestad' de acuerdo al lugar donde te encuentres actualmente. ¡Toma nota!

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en España: 4.00 p. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del sábado 4 de octubre

¿A qué hora se estrena el capítulo especial de 'Bon appétit majestad'?

El estreno del capítulo especial de 'Bon appétit majestad' en Corea del Sur se estrenará a las 9:20 p.m. Esto significa que, en Perú, los seguidores del dorama podrán disfrutar de este episodio adicional aproximadamente a las 10:00 a.m., siempre y cuento Netflix lo publique en su catálogo de series.

¿Dónde ver el capítulo completo de 'Bon appétit majestad'?

El capítulo especial se transmitirá por tvN en Corea del Sur y se espera que los inscritos a Netflix también pueden acceder al episodio de 'Bon appétit majestad', ya que la plataforma tiene los derechos de distribución internacional del drama.