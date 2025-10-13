Bridgerton: Temporada 4: reparto, personajes y fecha de estreno de la famosa serie de Netflix

No hay duda que Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares de los últimos años y esto se debe, en gran medida, a la gran calidad que tienen sus producciones originales. Un claro ejemplo de ello es la aclamada serie Bridgerton, la cual estrenó su primera temporada el 25 de diciembre de 2020.

La producción de Netflix combina romance, elegancia y drama social ambientado en la alta sociedad londinense del siglo XIX. Tras tres exitosas temporadas, finalmente la gigante del streaming reveló que habrá una cuarta entrega, la cual tendrá como protagonistas a Luke Thompson como Benedict Bridgerton y Yerin Ha como Sophie Baek.

La cuarta temporada de Bridgerton promete ser una de las más vistas de Netflix, ya que finalmente centrará la historia de Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. Después de haberse mantenido en un papel secundario en las entregas anteriores, su historia de amor será el hilo conductor de estos nuevos capítulos.

El gran giro de esta Temporada 4 de Bridgerton llega con la incorporación de Yerin Ha como Sophie Baek, una joven de origen misterioso que trabaja como criada pese a tener vínculos con la nobleza. Su historia con Benedict se desarrollará bajo la dinámica del amor prohibido, los secretos de identidad y la lucha contra las normas impuestas por la aristocracia.

¿Cuándo se estrenará la Temporada 4 de Bridgerton? Tal como lo acaba de revelar Netflix, la nueva temporada, la cual posiblemente tendrá 8 capítulos como para anterior, se estrenará en dos partes.

La primera parte de la Temporada 4 de Bridgerton llegará el 29 de enero del 2026 y la segunda parte se estrenará el 26 de febrero del mismo año.

Elenco de Bridgerton: Temporada 4

El elenco principal contará con el regreso de los actores de temporadas anteriores como Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Luke Newton (Colin Bridgerton), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Simone Ashley (Kate Bridgerton) y Claudia Jessie (Eloise Bridgerton). Estos son los actores más emblemáticos de esta nueva saga de capítulos.