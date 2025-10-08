The Witcher Temporada 4 sin Henry Cavill: primer tráiler muestra al nuevo Geralt de Rivia de Liam Hemswort

En 201 se estrenó en Netflix la primera temporada de The Witcher y gracias al excelente trabajo y carisma de Henry Cavill la serie que narra la vida de Geralt de Rivia se volvió todo un éxito, por lo que la llegada de una segunda y tercera temporada fue cuestión de tiempo.

Sin embargo, grande fue la sorpresa y la decepción de miles de fanáticos, puesto que la gigante del streaming decidió lanzar un nuevo casting para Geralt de Rivia y dejar de lado a Henry Cavill, el actor con el que se inició este proyecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no sale en esta temporada?

Si bien ni Henry Cavill ni Netflix han lanzado oficialmente un comunicado sobre este decisión, se estima que para esta cuarta temporada, el equipo de guionistas tomó libertades narrativas que no fueron del agrado de Cavill y esto ocasionó un quiebre. También se cree que el actor sufrió de un desgaste físico, puesto que en temporadas pasadas ya había sufrido lesiones durante el rodaje y esto ocasionó que de un paso al costado.

De cualquier forma, Netflix tomó la decisión de dejar de contar con Cavill y el papel ha recaído en el joven actor Liam Hemsworth, quien ha interpretado roles en Los Juegos del Hambre, Recate imposible y Una aventura en Marruecos, entre otras producciones.

Finalmente, se tiene el primer vistazo de The Witcher Temporada 4. Foto: captura

Tal como se puede ver en el primer TRAILER oficial de The Witcher Temporada 4, Geralt de Rivia, interpretado por Liam Hemsworth, buscará rescatar a Ciri, interpretada por Freya Allan, y formará la Hanza, un grupo de aliados inusuales.

Por su parte Ciri, se une a la banda de adolescentes renegados conocida como The Rats. Asume una nueva identidad como Falka y emprende una serie de aventuras.

En esta nueva Temporada 4, tanto Geralt como Ciri deberán pasar de todo para enfrentarse con Vilgefortz quien ha reunido a un ejercito para cumplir con su venganza. Sin embargo, esto no es todo, ya que finalmente Netflix reveló la fecha del estreno de la Temporada 4 de The Witcher y esta será el jueves 30 de octubre del 2025.