¿Por qué pagar Netflix cada mes cuando esta plataforma GRATIS ofrece miles de películas y series online?

Los servicios de streaming se volvieron muy populares durante la pandemia de la COVID-19 ya que millones de personas tuvieron que permanecer aisladas y esto generó que se animen a ver contenido online en lugar de ir a las salas de cine y/o realizar otro tipo de actividades.

Plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video lograron captar la atención de millones de usuarios con su amplia parrilla de contenido. Y es que en este tipo de páginas podemos encontrar películas, series, anime, documentales y hasta realities shows en español, inglés, coreano y hasta chino.

Sin embargo, uno de los principales 'problemas' de estas plataformas es que para poder acceder a todo el contenido se de be pagar una suscripción mensual o anual. ¿Qué pasaría si te decimos que actualmente existe un servicio GRATUITO que te ofrece grandes estrenos sin tener que pagar nada. Sí, este es el caso de Mercado Play, un servicio de la web de ventas Mercado Libre, con la que podrás ver mucho contenido multimedia solo con una cuenta en dicho servidor. ¿Cómo funciona? Aquí todos los detalles.

¿Qué es Mercado Play y qué tipo de contenido ofrece?

Mercado Libre, la página de ventas online, ofrece su servicio GRATUITO llamado Mercado Play, la cual consiste en una página especial en la que podrás ver películas y series sin tener que pagar nada y de forma oficial.

Para acceder a Mercado Play no hay que pagar una suscripción, los usuarios solo deberán tener una cuenta en Mercado Libre para disfrutar de todo el contenido disponible.

Para acceder a todo el catálogo de películas y series de Mercado Play solo deberás ingresar a tu cuenta de Mercado Libre, ubicar la opción 'Perfil' y finalmente ingresar a Mercado Play, de esta forma podrás tener acceso a la parrilla de videos.

Podrás disfrutar de miles de películas y series GRATIS con Mercado Play. Foto: captura.

¿Por qué Mercado Play no cobra nada por este contenido? A diferencia de Netflix, Primer Video, HBO Max, entre otras, esta plataforma incluye anuncios durante su proyección, pero no te asustes ya que por un video puedes tener dos o tres anuncios. No es muy intrusivo y la calidad es increíble.

Lo mejor de todo es que ahora también puedes instalar Mercado Play en tu SmartTV y revisar lo que quieras sin pagar algo extra.