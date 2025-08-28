Las guerreras K-pop: dónde ver la película más vista de la historia del streaming

Luego de la pandemia, los servicios de streaming se han vuelto muy populares, a tal punto de que actualmente se estrenan algunas películas que se estrenan directamente en esas plataformas.

Si bien Disney Plus, HBO Max, Prime Video, entre otros servicios se han vuelto populares, existe una que ha ganado gran protagonismo y esta es Netflix, la cual actualmente tiene más de 301,6 millones de suscriptores a nivel mundial a finales de 2024 o principios de 2025.

Este 2025 ha sido uno de los mejores años para Netflix gracias a grandes estrenos como El juego del calamar 3, Merlina 2, entre otras producciones propias de la plataforma estadounidense. Sin embargo, hace solo algunas semanas la gigante del streaming estrenó una película animada que se ha robado todas las miradas y figura en el TOP1 de lo más visto. Esta cinta se llama 'Las Guerreras K-pop'.

¿De qué trata 'Las Guerreras K-pop'?

Las Guerreras K-pop es una cinta animada 3D que mezcla el mundo del K-pop con la fantasía y la acción. Trata de un grupo de chicas que, además de ser idols, descubren que tienen poderes especiales y deben enfrentarse a fuerzas oscuras mientras luchan por cumplir sus sueños en la música.

Cabe señalar que 'Las guerreras Kpop' no es original de Netflix, sino que se la compró a Sony, estudio que invirtió 100 millones de euros en su producción. Gracias a la plataforma de streaming, esta ahora es la más vista y se perfila a seguir