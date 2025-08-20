'La Monja' llega en agosto al streaming: ¿De qué trata y dónde ver la cinta del universo de 'El Conjuro'?

En el año 2016, se estrenó en los cines del mundo entero El Conjuro 2, donde una de las partes más escalofriantes de este universo cinematográfico tuvo que ver con la aparición de un poderoso demonio arropado con prendas religiosas. Su impacto fue tal que 2 años después, en 2018, Warner Bros. lanzó La Monja teniendo a esta entidad como protagonista.

Ahora, con el anuncio de El Conjuro 4, la primera entrega de La Monja arribará a las plataformas de streaming, prometiendo grandes sustos en la espesura de la Europa del Este.

¿Cuándo se estrena La Monja en streaming?

La Monja de 2018 podrás verla en plataformas de streaming desde el próximo viernes 22 de agosto de 2025.

¿Dónde se puede ver La Monja?

Si tienes una cuenta de streaming, estás de suerte, ya que La Monja de 2018 se podrá disfrutar en Netflix, para lo cual tendrás que contar con una cuenta activa, a la vez de haber contratado cualquier de sus planes de suscripción.

Tráiler de La Monja

¿De qué trata La Monja?

La Monja de 2018 nos narra los hechos de una monja que se suicida en una abadía rumana rodeada de muchos misterios sin resolver, por lo que el Vaticano decide enviar a un sacerdote experto en posesiones demoníacas y a una novicia para resolver el problema.

Sin embargo, lo que se encontrarán es que el convento está siendo atormentado por el poderoso demonio Valak, entidad que ha adoptado la forma de una monja a modo de burla contra el lugar sagrado y de Dios.

Ante esta revelación, los protagonistas tendrán que pasar por un verdadero calvario lleno de dolor y muerte para vencer a este ser que luchará con todas su fuerzas para salir al mundo exterior, pero con un final que explica muchas cosas en cintas como El Conjuro 2.

Personajes de La Monja