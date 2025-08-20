'Bring her back', la nueva película de terror se estrena en cines: sinopsis, reparto y escena post créditos
'Haz que regrese' es su título en español y en el 2025 es una de las apuestas de cine de terror. Conoce de qué se trata, cast y duración de la cinta.
El cine del terror está en uno de sus mejores momentos y es que el estreno de una seguidilla de películas en los últimos meses ha dejado en claro que el género se mantiene en tendencia. Ahora, con 'Bring her back', se ha generado una gran expectativa al ser un trabajo de la productora A24.
En Latinoamérica, 'Bring her back' o 'Haz que regrese' se estrena oficialmente en los cines. La película australiana de terror psicológico podría ser la gran propuesta del 2025. Los hermanos Danny y Michael Philippou volvieron luego de encantar a todos con su trabajo en 'Talk to me' del 2023.
¿De qué trata 'Bring her back'?
La trama sigue a dos hermanastros; Andy (17 años) y Piper, una niña que perdió parcialmente la visión. Tras la muerte de su padre, ambos son enviados a vivir con Laura, una excéntrica exconsejera y madre adoptiva que también se encuentra cuidando a Oliver, un menor mudo.
Laura está obsesionada con el duelo por el fallecimiento de su hija Cathy, quien falleció en un accidente ahogada. La mujer se las ingenia para arrastrar a los dos hermanastros a un ritual oculto con el objetivo de intentar resucitarla. En la película se vivirán temas como el duelo, culpa y también la obsesión.
Reparto de ' Bring her back'
'Bring her back' se estrenó en los cines a nivel mundial y en Rotten Tomatoes logró conseguir el 90% de aprobación del público. 'Haz que regrese' tiene una duración de 1 hora y 39 minutos.
- Sora Wong es Piper
- Sally Hawkins es Laura
- Billy Barrat es Andy
- Jonah Wren Philips es Oliver / Connor Bird
- Mischa Heywood es Cathy
- Stephel Phillips es Phil
¿'Bring her back' tiene escena post-créditos?
'Bring her back' no incluye escenas post-créditos al final, solamente se proyectan los créditos finales en pantalla en negro. Esto quiere decir que podrás retirarte de la sala del cine sin necesidad de esperar a contenido extra.
