'Orgullo y prejuicio': dónde ver la película completa online y de qué trata

'Orgullo y prejuicio' se postula como una de las películas más exitosas de todos los tiempos y es que a pesar de que hayan pasado dos décadas de su estreno, la historia entre el Sr. Darcy y Elizabeth Bennet logra conquistar nuevos corazones. También está disponible en streaming y en los cines.

Lo que tienes que saber de 'Orgullo y prejuicio' es que es una película británica del año 2005 que pertenece al género del romance y está basada en la novela homónima de Jane Austen que se publicó en el año 1813. Al año siguiente, en el 2006, se lanzó una versión extendida y escenas inéditas.

¿Dónde ver 'Orgullo y prejuicio'?

La buena noticia para todos los fans es que 'Orgullo y prejuicio' está disponible en la plataforma de Netflix y también de PrimeVideo. Se puede ver en idioma original con subtítulos y también con doblaje. 'Pride and Prejudice' es protagonizada por la historia de Sr. Darcy y Lizzy Bennet

¿De qué trata la película 'Orgullo y prejuicio'?

'Orgullo y prejuicio' tiene una duración de 2 horas y 9 minutos y sigue la historia de Elizabeth Bennet (Keira Knightley), una joven inteligente y de espíritu libre, segunda hija de una familia de clase media con cinco hermanas. Su madre está obsesionada con casarlas con hombres ricos para asegurar su futuro económico.

Es aquí donde aparece el reservado señor Darcy (Matthew Macfadyen) y surge una atracción inicial entre él y Elizabeth, pero sus personalidades chocan debido al orgullo de Darcy y los prejuicios de Elizabeth hacia su aparente arrogancia.

Reparto de 'Orgullo y prejuicio'