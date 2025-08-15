¿Dónde ver ONLINE 'La hora de la desaparición' vía plataforma streaming en español latino?

Las películas de suspenso en el 2025 han dejado mucho de qué hablar y en esta lista ingresó recientemente 'Weapons'. Esta cinta cuenta con 94% de apoyo en páginas especializadas como Rotten Tomatoes. Ahora, los fans del terror quieren saber cuándo estará disponible en las plataformas digitales.

La exitosa película de Zach Cregger cuenta en su reparto a destacadas estrellas de Hollywood, como son: Julia Garner, Josh Brolin, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, Alden Ehrenreich y Cary Christopher. Esto es todo lo que sabemos sobre su llegada al streaming.

¿Dónde se puede ver 'La hora de la desaparición'?

'Weapons' es una producción original de Warner Bros., por lo que las nuevas películas que lanza esta productora se estrenan exclusivamente en HBO Max. 'La hora de la desaparición' estará disponible en esta plataforma a nivel mundial y se debe contar con una suscripción para disfrutar del catálogo.

¿Cuándo se estrenará 'La hora de la desaparición' online?

Si eres de las personas que prefiere disfrutar de las películas desde la comodidad de su casa, 'Weapons' llega más pronto de lo que te imaginas. Warner Bros. tiene un lapso de aproximadamente 45 días para estrenar en las plataformas digitales. Esto quiere decir que 'Weapons' se lanzará en HBO Max en el mes de septiembre o noviembre.

'Weapons' es una de las películas de suspenso en el 2025. | Foto: Captura

Se debe tener en cuenta que también existe la posibilidad de comprar o alquilar 'La hora de la desaparición' en otras plataformas como Amazon o Apple TV, según el país donde vivas. Este filme se suma al éxito de Cregger con 'Barbarian', que se estrenó en el 2022.