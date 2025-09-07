- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Turquía vs España
- América vs Deportivo Cali
- Italia vs. Turquía
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Esta película de karate es lo más visto en la app de streaming, pero la crítica la destrozó: ¿cuál es y de qué trata?
Esta película busca celebrar la práctica de las artes marciales con una trama divertida, la cual es la continuación de una serie muy querida por todos.
Cuando se publicó la última temporada de Cobra Kai, los productores prometieron que habría una expansión del universo Karate Kid con nuevos spin offs, siendo el primero de estos Karate Kid: Leyendas, una cinta que, pese a ser recibida con mucha suspicacia, es de lo más visto HOY en streaming.
El pasado 30 de mayo de 2025, Karate Kid: Leyendas llegó a las salas de cine de todo el mundo y tanto como a mucha crítica como a no pocos espectadores, la cinta los decepcionó, lo que se contrasta aún más con los 110.3 millones de dólares recaudados en todo el mundo, no siendo rentable ya que para ello se necesitaba entre los 125 a 130 millones (su presupuesto fue de 45 millones).
PUEDES VER: La historia real detrás del documental 'Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar'
Estreno de Karate Kid: Leyendas en streaming
Karate Kid: Leyendas vio la luz en streaming el pasado viernes 5 de septiembre de 2025, sorprendiendo a todos porque es la más vistas en estos momentos en plataformas de streaming, sobre todo porque cuenta con las actuaciones de Ralph Macchio y Jackie Chan.
Dónde ver Karate Kid: Leyendas
Como dijimos arriba, Karate Kid: Leyendas la está rompiendo en servicios de streaming, pudiéndose ver en estos momentos en HBO MAX, para lo cual necesitas contar con una cuenta activa, así como haber contratado cualquier de sus planes de suscripción.
La película dirigida por Jonathan Entwistle, escrita por Rob Lieber y producida por Karen Rosenfelt, tiene una duración de 1 hora con 34 minutos, por lo que el tiempo se te irá rápido disfrutándola. Ideal para despejar la mente.
Tráiler de Karate Kid: Leyendas
De qué trata Karate Kid: Leyendas
La película nos cuenta como Li Fong, un prodigio del kung fu, sufre una tragedia familiar que lo obliga dejar su hogar en Pekin, China, para trasladarse hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a lado de su mamá.
Mientras intenta superar su vida pasada, Li tendrá que redoblar esfuerzos para adaptarse a su nuevo entorno, el cual parece estar lleno de problemas. Sin embargo, todo cambiará cuando tiene participar en un torneo de karate, pero pronto se dará cuenta que necesita entrenar más.
Es así como conoce al señor Han, quien fungirá de su maestro, además de la ayuda de Daniel LaRusso, lo que conducirá que el joven fusiones ambos estilos de artes marciales.
Reparto de Karate Kid: Leyendas
- Jacki Chan: como el señor Han.
- Ralph Macchio: como Daniel LaRusso.
- Ben Wang: como Li Fong.
- Joshu Jackson: como Victor Lipani.
- Sadie Stanley; como Mia Lipani.
- Ming-Na Wen: como doctora Fong.
- Shaunette Renés Wilson: como señor Morgan.
- Tim Rozon: como O´Shea.
- Oscar Ge: como Bo Fong.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50