Adrien Brody ganó un Oscar por esta película que se estrena en septiembre en streaming: no es El Pianista

A finales de diciembre de 2024, el mundo del cine vio la proyección de El Brutalista, una película que cautivó a la mayoría, y llegó siendo uno de los grandes nombres que estarían presente en los Oscar de 2025, ceremonia en la que se llevó dos galardones.

Por ello, para los amantes del buen cine hay noticias importantes, ya que la cinta estelarizada por Adrien Brody llega este mes de septiembre de 2025 a los servicios de streaming.

Cuándo se estrena El Brutalista en streaming

Ya está confirmada la fecha de estreno en streaming de El Brutalista, cuyo día será el este 26 de septiembre de 2025. En dicho día podrás ver de forma exclusiva la cinta dirigida por Brady Corbey, quien también se encargó de producir este drama histórico.

Dónde ver El Brutalista

El Brutalista no se verá en cualquier plataforma de streaming. Si tiene Netflix lamentamos decirte que no se emitirá en dicho servicio, sino en HBO MAX, para lo cual necesitas de una cuenta, a la vez de haber contratado cualquier de sus planes de suscripción.

La actuación de Adrien Brody en El Brutalista le valió llevarse su segundo Oscar como Mejor Actor. Recordemos que su primera estatuilla de la Academia se lo llevó en 2003 por la desgarrada interpretación de Wladyslaw Szpilman en El Pianista, un músico judío-polaco en medio de la invasión alemana a Polonia y cómo logró escapar del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tráiler de El Brutalista

De qué trata El Brutalista

Con una duración de 3 hora y media, aproximadamente, El Brutalista nos pone en la piel de Laszlo Tóth, un arquitecto (ficticio) que llega a los Estados Unidos como sobreviviente del Holocausto durante la Segunda Guerra Mudial y una estadía en el campo de concentración de Buchenwald.

En un inicio, se reúne con su primo Attila, pero, más pronto que tarde, su deseo vehemente de ser un arquitecto de renombre lo llevaría a trabajar con Harrison Lee Van Buren, un acaudalado hombre de Filadelfia, el cual le da el trabajo de construir un edificio con toques tan especiales como particulares.

En lo que dura la cinta, esta se encargará de mostrarnos como Laszlo vive su día a día cargando con las heridas del genocidio que sufrió el pueblo judío, a la vez de lidiar con otros problemas como la libertad creativa, como el dinero.

Personajes de El Brutalista