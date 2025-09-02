Ganó 4 Oscar en 2025, incluida Película del Año y llega en septiembre a streaming: de qué trata y dónde verla

Sean Baker estrenó en 2024 Anora, la película que fue toda una sensación durante la última edición de los premios Oscar, ceremonia donde se llevó cuatro galardones, gustando a la crítica, pero también a los espectadores y se encuentra a solo un par de días de estrenarse en streaming.

Junto con La Sustancia, este film protagonizado por Mikey Madison se sintieron como un aire fresco para el séptimo arte que se vio duramente afectado en cuanto a ideas, tras una década donde los films de superhéroes dominaron las taquillas a nivel mundial.

Cuándo se estrena Anora en streaming

Ya pasó un buen tiempo desde que Anora tuvo su temporada de estreno en las salas de cine a nivel mundial, por lo que ahora es momento que esta cinta vea su llegada a plataformas de streaming, la cual está separada para este viernes 5 de septiembre.

Dónde ver Anora en streaming

Desde este viernes 5 de septiembre, podrás ver Anora en servicios digitales. Tenemos que decirte que su estreno no se dará en Netflix, sino en HBO MAX, para lo cual necesitas una cuenta activa, pero también haber contratado uno de sus planes de suscripción para disfrutar esta cinta que se llevó las estatuillas en Mejo Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Guion Original.

Tráiler de Anora

De qué trata Anora

Anora nos pone en la piel de Anora “Ani” Mikheeva, una chica que trabaja como stripper en un club de Nueva York, pero que vive en un barrio con mayoría rusa (Brighton Beach). Durante una de sus jornadas laborales conocerá a Vanya.

Vanya se obsesiona con ella, por lo que le ofrece una enorme cantidad de dinero para que vaya a su mansión para tener encuentros íntimos, pero al llegar a la residencia se entera que el padre de este es un multimillonario oligarca ruso.

En ese contexto surge una relación entre ambos, la cual se caracterizará por los excesos, drogas, fiestas, lujos como viajes en aviones privados, tras lo cual él le pide matrimonio a Ani con una ceremonia que tiene lugar en Las Vegas.

La luna de miel termina cuando los padres de Vanya se enteran lo que acaba de hacer su hijo, los cuales harán de todo para anular el matrimonio, siendo este momento donde la trama de la cinta experimenta su punto más alto e intenso.

Personajes de Anora