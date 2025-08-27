Anuncian nueva película de Silent Hill con fecha de estreno confirmada | ¿Será mejor que las dos anteriores?

Silent Hill es la popular saga de videojuegos de Survival Horror que cambió el mundo del gaming para siempre, la cual hoy goza un nuevo renacer con el lanzamiento del Silent Hill 2 Remake. Su recepción ha sido tan buena que para 2026 se prepara una película, la que vendría a ser la tercera inspirada en este universo de terror, dolor y personajes bizarros.

Con el nombre de Return to Silent Hill, esta cinta tiene el deber de estar a la altura de las expectativas y ser mejor que las dos cintas que la anteceden: Terror en Silent Hill de 2006 y Silent Hill: Revelación de 2012, ambas fueron recibidas con críticas mayoritariamente negativas (pese a ser buenos productos audiovisuales) por no captar a la perfección la esencia lúgubre y macabra del pueblo maldito y su lore.

Cuándo se estrena Return to Silent Hill

Return to Silent Hill fue anunciada por primera vez en 2022, mientras que el rodaje comenzó al año siguiente, en 2023, pero tras una para importante, recién el proyecto fue retomado por Cineverse en julio de 2025.

Lo que se sabe hasta la fecha es que la fecha de estreno de Return to Silent Hill está programada para el próximo 23 de enero de 2026. Todo esto una vez se hiciera oficial el lanzamiento del teaser oficial de esta nueva entrega que, por lo menos, nos ofrece monstruos que te erizarán la piel y escenarios de pesadilla.

Dónde ver Return to Silent Hill

Return to Silent Hill, de momento, está programada para ser estrenada en las salas de cine alrededor de todo el mundo. Si te preguntas si la podrás ver en plataformas de streaming, la verdad es que no durante la temporada de estreno.

Por ello, pasados unos meses desde su lanzamiento en cines, lo más probable es que aterrice en alguna de los servicios que actualmente existen como HBO MAX, Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+ o Apple TV.

Tráiler de Return to Silent Hill

De qué trata Return to Silent Hill

Hay buenas noticias respecto a la trama de Return to Silent Hill, ya que abarcará los hechos sucedidos en Silent Hill 2, para los fans y la crítica, el mejor videojuego de esta saga de terror creada por Konami.

En ese sentido, tendremos como protagonista a James Sunderland. Lo que nos muestra el teaser es a este atormentado hombre por su pasado en el infierno de Silent Hill lidiando con un entorno demencial donde habitan criaturas de espanto, sin dejar de lado a uno de los monstruos más queridos por los fans: el Pyramid Head.

La película dirigida por Christophe Gans, nos pone en la piel de Sunderland quien, afligido por duros hechos ocurridos en el pasado, uno del que poco sabemos, recibe un extraño mensaje que lo conduce hacia Silent Hill. Su motivación es encontrar Mary Crane, su amor perdido.

Silent Hill ya no es el pueblo lindo en el cual pasaron momentos bonitos, sino un lugar opacado por una densa niebla que ocultan la semilla de un maldad que está relacionado a él y que, poco a poco, lo irá descubriendo.

Personajes de Return to Silent Hill