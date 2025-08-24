- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Real Madrid
- Boca vs Banfield
- Ignacio Buse vs. Ben Shelton
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
'Alien: Earth' | fecha y hora confirmada del nuevo episodio: ¿Qué pasará en el capítulo 4?
El episodio tres dejó muchas preguntas en el aire que, esperemos tengan cierta respuesta en el siguiente capítulo que se estrena en pocos días en streaming.
Sin duda alguna, una de las grandes sorpresas del 2025 en el mundo del entretenimiento es Alien: Earth, la primera serie sobre el Xenomorfo que, además, incluye alguna nunca antes visto, la presencia de este cazador espacial en el planeta Tierra.
Hasta el momento se han publicado tres capítulos, por lo que en los siguientes días se emitirá el cuarto episodio de la producción protagonizada por Sydney Chandler en el papel de Wendy, la cual tendrá que lidiar ante una amenaza mortal que viene de fuera.
PUEDES VER: 'Harry Potter', la serie | Se revela elenco de la familia de Ron Weasley y fans enloquecen: ¿cuándo se estrenará?
Fecha y dónde ver el capítulo 4 de Alien: Earth
El episodio 4 de la primera temporada de Alien: Earth se estrenará este martes 26 de agosto de 2025. Recuerda que solo los dos primeros capítulos se emitieron el mismo día, luego de esto se dará de forma mensual.
Para verlo por streaming en países como Perú, Colombia, Argentina, México, España y el resto del mundo solo se podrá hacer vía Disney Plus, para lo cual necesitas una cuenta activa, así como haber contratado un plan de suscripción.
- Capítulo 1 y 2: 12 de agosto.
- Capítulo 3: 19 de agosto.
- Capítulo 4: 26 de agosto.
- Capítulo 5: 2 de septiembre.
- Capítulo 6: 9 de septiembre.
- Capítulo 7: 16 de septiembre.
- Capítulo 8 (final): 23 de septiembre.
Hora de estreno del capítulo 4 de Alien: Earth
La hora de estreno del capítulo 4 de Alien: Earth va a depender del país en el que te encuentres. Toma nota:
- Estados Unidos (PDT): 5:00 p.m.
- México (CDMX): 6:00 p.m.
- Colombia: 7:00 p.m.
- Perú: 7:00 p.m.
- Ecuador: 7:00 p.m.
- Estados Unidos (EDT): 8:00 p.m.
- Chile: 8:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Argentina: 9:00 p.m.
- Uruguay: 9:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
- España (Madrid): 3:00 a.m. (27 de agosto).
Tráiler de Alien: Earth
¿De qué tratará el capítulo 4 de Alien: Earth?
El episodio cuatro lleva por nombre "Observación", veremos cómo se desarrolla la extraña conexión que tiene Wendy con los xenomorfos, con la mente colmena de estos depredadores. Asimismo, vemos a Joe quien mantiene su delicado estado, a la vez de mostrarnos cómo se irá desarrollando el embrión de xenomorfo en el pulmón de este.
Por otro lado, el avance indica que surgirán problemas en el centro de poder de Prodigy, entre ellos, las más evidentes disputas entre los adolescentes en cuerpos sintéticos por el liderazgo del grupo.
Personajes de Alien: Earth
- Sydney Chandler: como Wendy.
- Alex Lawther: como Joe Hermit.
- Essie Davis: como Dame Sylvia.
- Samuel Blenkin: como Boy Kavalier.
- Babou Ceesay: como Morrow.
- Adarsh Gouray: como Slighlty.
- Erana James: como Curly.
- Lily Newmark: como Nibs.
- Jonathan Ajayi: como Smee.
- David Rysdahl: como Arthur Sylvia.
- Diem Camille: como Siberian.
- Moe Bar-El: como Rashidi.
- Adrian Edmondson: como Atom Eins.
- Timothy Olyphnat: como Kirsh.
- 1
Lotería Nacional de Costa Rica del domingo 24 de agosto: lista y números ganadores del sorteo
- 2
Universitario y Alianza empataron sin goles en el clásico: crueles memes no perdonan a los 'compadres'
- 3
Resultados examen de admisión UCSM 2025-III: ver lista de ingresantes a la Universidad Católica de Santa María
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90