'Alien: Earth' | fecha y hora confirmada del nuevo episodio: ¿Qué pasará en el capítulo 4?

Sin duda alguna, una de las grandes sorpresas del 2025 en el mundo del entretenimiento es Alien: Earth, la primera serie sobre el Xenomorfo que, además, incluye alguna nunca antes visto, la presencia de este cazador espacial en el planeta Tierra.

Hasta el momento se han publicado tres capítulos, por lo que en los siguientes días se emitirá el cuarto episodio de la producción protagonizada por Sydney Chandler en el papel de Wendy, la cual tendrá que lidiar ante una amenaza mortal que viene de fuera.

Fecha y dónde ver el capítulo 4 de Alien: Earth

El episodio 4 de la primera temporada de Alien: Earth se estrenará este martes 26 de agosto de 2025. Recuerda que solo los dos primeros capítulos se emitieron el mismo día, luego de esto se dará de forma mensual.

Para verlo por streaming en países como Perú, Colombia, Argentina, México, España y el resto del mundo solo se podrá hacer vía Disney Plus, para lo cual necesitas una cuenta activa, así como haber contratado un plan de suscripción.

Capítulo 1 y 2: 12 de agosto.

12 de agosto. Capítulo 3: 19 de agosto.

19 de agosto. Capítulo 4: 26 de agosto.

26 de agosto. Capítulo 5: 2 de septiembre.

2 de septiembre. Capítulo 6: 9 de septiembre.

9 de septiembre. Capítulo 7: 16 de septiembre.

16 de septiembre. Capítulo 8 (final): 23 de septiembre.

Hora de estreno del capítulo 4 de Alien: Earth

La hora de estreno del capítulo 4 de Alien: Earth va a depender del país en el que te encuentres. Toma nota:

Estados Unidos (PDT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. México (CDMX): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (EDT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

9:00 p.m. España (Madrid): 3:00 a.m. (27 de agosto).

Tráiler de Alien: Earth

¿De qué tratará el capítulo 4 de Alien: Earth?

El episodio cuatro lleva por nombre "Observación", veremos cómo se desarrolla la extraña conexión que tiene Wendy con los xenomorfos, con la mente colmena de estos depredadores. Asimismo, vemos a Joe quien mantiene su delicado estado, a la vez de mostrarnos cómo se irá desarrollando el embrión de xenomorfo en el pulmón de este.

Por otro lado, el avance indica que surgirán problemas en el centro de poder de Prodigy, entre ellos, las más evidentes disputas entre los adolescentes en cuerpos sintéticos por el liderazgo del grupo.

Personajes de Alien: Earth