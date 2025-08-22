- Hoy:
'Superman' ya tiene FECHA CONFIRMADA de estreno en streaming: ¿Estará disponible en Netflix?
Pese a que la cinta protagonizada por David Corenswet no ha arrasado en la taquilla, dejó gratas sensaciones entre los fans de DC bajo el mando de James Gunn.
La cinta de 2025 de Superman, pero bajo el mando de James Gunn que busca reformular el universo de DC, ha dejado buenas impresiones, aunque no fue el mega éxito de taquilla que se esperaba. Sin embargo, la película estelarizada por David Corenswet está a poco de llegar a las plataformas de streaming.
Cuándo se estrena en streaming Superman 2025
A mediados de julio de 2025 se estrenó en cines a nivel mundial Superman, la nueva cinta del hombre de acero, la cual verá su arribo a las plataformas de streaming más pronto de lo que se esperaba, con fecha de estreno programada y confirmada para el próximo 26 de septiembre.
Dónde VER Superman 2025
La película escrita y dirigida por James Gunn arriba a servicios de streaming y la podrás apreciar en toda su dimensión en HBO MAX, para lo cual debes contar con una cuenta activa, a la vez de haber contratado con un plan de suscripción.
Tráiler de Superman 2025
De qué trata Superman 2025
Esta nueva cinta de DC, nos presenta a un Clark Kent muy vinculado a sus orígenes en Krypton, a la vez de los dilemas que implica vivir en ciudad Metropolis. En la película de James Gunn, Superman es mucho más joven, conflictuado entre su ascendencia extraterrestre y su vida en el planeta Tierra.
Asimismo, cuando el film nos muestra el rechazo que recibe el superhéroe de parte de la gente tras intervenir en una guerra, por lo que se dará a la labor de recuperar su imagen, a la vez que intentará desenmascarar a Lex Luthor quien busca sacar provecho del caos social.
Personajes de Superman 2025
- David Corenswet: como Clark Kent/Superman/Kal-El.
- Oliver Diego Silva: como Clark Kent de niño.
- Rachel Brosnahan: como Lois Lane.
- Nicholas Hoult: como Lex Luthor.
- Edi Gathegi: como MIchael Holt/Mister Terrific.
- Anthony Carrigan: como Rex Mason/Metamorfo.
- Nathan Fillion: como Guy Gardner/Green Lantern.
- Isabela Merced: como Kendra Saunders/Hawkgirl.
