0
EN DIRECTO
Unión Minas vs. ANBA por la final de Copa Perú

Unión Minas vs. ANBA EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Copa Perú 2025

Partido de Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO ONLINE GRATIS vía YouTube, hoy se juega en Villa El Salvador por la final única de la Copa Perú 2025.

Wilfredo Inostroza
Unión Minas y ANBA juegan EN VIVO HOY por la gran final de la Copa Perú 2025.
Unión Minas y ANBA juegan EN VIVO HOY por la gran final de la Copa Perú 2025. | Foto: Composición de Líbero
COMPARTIR

VER partido Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO ONLINE GRATIS | Ambos clubes chocan este domingo por la final única de la Copa Perú 2025. El duelo de hoy, que será en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador de Lima, empezó a las 2:30 p. m. (hora peruana) y la transmisión de TV va por el YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen por Libero.pe.

Deportivo Garcilaso aseguró a ex Universitario por las próximas dos temporadas.

PUEDES VER: Deportivo Garcilaso firmó contrato con ex Universitario hasta el 2027: "Gran profesional"

Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas del partido

Alineación de Unión Minas: López; Escate, Quina, Collazos, Nuñez, Ormeño, Garcia, Barrueta, Chávez, Alania y Bravo.

Alineación de ANBA Perú: Angles; Herrera, Angles, Blanco, Ballesteros, Luque, Cupicus, Turpom, Bellota, Quispe y Vela.

Previa del partido Unión Minas vs. ANBA Perú por la final de Copa Perú 2025

Recordemos que el ganador de este encuentro ascenderá a la Liga 2 Perú 2025, mientras que el perdedor todavía tendrá una chance de subir a Segunda División a través del repechaje contra el subcampeón de la Copa Perú.

¿A qué hora juega Unión Minas vs. ANBA Perú?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15:30 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 15:30 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:30 horas
  • España: 20:30 horas

¿Dónde ver Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO?

Puedes ver el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO ONLINE GRATIS a través de YouTube a través de los canales de la Federación Peruana de Fútbol y DyJ Sports Plus.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Unión Minas vs. ANBA EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Copa Perú 2025

  2. Con gol de Flores: Universitario de Deportes venció 2-1 y causa alegría de su hinchada

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano