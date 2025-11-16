Unión Minas vs. ANBA EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Copa Perú 2025

VER partido Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO ONLINE GRATIS | Ambos clubes chocan este domingo por la final única de la Copa Perú 2025. El duelo de hoy, que será en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador de Lima, empezó a las 2:30 p. m. (hora peruana) y la transmisión de TV va por el YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen por Libero.pe.

Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas del partido

Alineación de Unión Minas: López; Escate, Quina, Collazos, Nuñez, Ormeño, Garcia, Barrueta, Chávez, Alania y Bravo.

Alineación de ANBA Perú: Angles; Herrera, Angles, Blanco, Ballesteros, Luque, Cupicus, Turpom, Bellota, Quispe y Vela.

Previa del partido Unión Minas vs. ANBA Perú por la final de Copa Perú 2025

Recordemos que el ganador de este encuentro ascenderá a la Liga 2 Perú 2025, mientras que el perdedor todavía tendrá una chance de subir a Segunda División a través del repechaje contra el subcampeón de la Copa Perú.

¿A qué hora juega Unión Minas vs. ANBA Perú?

Perú, Colombia y Ecuador: 14:30 horas

Bolivia y Venezuela: 15:30 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 15:30 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:30 horas

España: 20:30 horas

¿Dónde ver Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO?

Puedes ver el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO ONLINE GRATIS a través de YouTube a través de los canales de la Federación Peruana de Fútbol y DyJ Sports Plus.