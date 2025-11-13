¡Sorpresa! Histórico club peruano ganó en mesa y clasificó a la definición del torneo peruano

En los últimos años, torneos como la Liga 1 y la Liga 2 se han decidido a través de resoluciones debido a reclamos, varios de ellos con fundamento. Ahora fue el turno de la Copa Perú, donde un club histórico accedió a la final nacional del certamen tras declararse ganador en mesa. Repasa todos los detalles a continuación.

Unión Minas había perdido en penales ante Club Amigos Siempre Amigos (ASA FC) en la final de la Zona Norte; sin embargo, el cuadro de Cerro de Pasco elevó un reclamo por mala inscripción de dos jugadores de su rival y el mismo fue declarado fundado por la Comisión Disciplinaria de la FPF.

El reclamo del 'minero' es por alineación indebida de Axel Gastelu y Paulo Jair Lovera, que reforzaron al elenco chancayano, pero no se cumplió con presentar toda la documentación que acredite su correcto registro.

Unión Minas jugarpa

Ahora, Unión Minas disputará la gran final nacional ante ANBA Perú, equipo de Juliaca. El partido se juega el próximo 16 de noviembre, en el estadio Hugo Sotil de Yerén, de Villa El Salvador.

Cabe señalar que el campeón de la Copa Perú ascenderá a la Liga 2; mientras que el equipo que se ubique segundo, jugará ún repechaje ante el subcampeón de la Liga 3 para acceder a la Segunda División.

Unión Minas jugará la gran final de la Copa Perú.

Unión Minas ya estuvo en Primera División

Unión Minas participó de la Primera División del Perú durante 16 temporadas, entre 1986 y 2001. Era un equipo fuerte de local debido a su localía en el estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, a 4,338 metros sobre el nivel del mar.