0

¿Se lo quita? Universitario interesado en jugador que fue sondeado por Alianza Lima: "Oferta"

Universitario apunta a volver a ser campeón en 2026 y en Ecuador aseguran que está tras los pasos de delantero que también quiere Alianza Lima.

Wilfredo Inostroza
Universitario estaría tras los pasos de jugador que pretende Alianza Lima
Universitario estaría tras los pasos de jugador que pretende Alianza Lima | Composición: Líbero
Universitario de Deportes se coronó tricampeón de la Liga 1 y ahora apunta al 'tetra' para el 2026. Para ese objetivo, en Ate quieren conformar un plantel competitivo y uno de los puestos a reforzar es la delantera. En un medio internacional aseguran que los 'cremas' están tras los pasos un jugador que también ha sido sondeado por Alianza Lima.

Nos referimos a Octavio Rivero, actual '9' de Barcelona SC, del cual días atrás se rumoreó que el cuadro blanquiazul estaba interesado en su incorporación según Transfermarkt. Ahora, la 'U' también podría haber considerado al artillero como objetivo para la siguiente campaña.

Según la cuenta Mr Offsider, especializada en información sobre el fútbol ecuatoriano, LDU quiere incorporar a Rivero, pero Universitario también estudia la opción de presentar una oferta.

"Liga quiere golpear el mercado. Octavio Rivero es uno de los deseos de la U para la próxima temporada. El jugador desea también cambiar de aires, por lo cual se facilitaría un posible trato. A la par, Universitario de Deportes también baraja la posibilidad de acercar una oferta al ariete uruguayo de Barcelona", informó el citado medio de comunicación.

Octavio Rivero

Octavio Rivero también despertó el interés de Universitario.

Cabe señalar que Rivero tiene contrato con Barcelona por todo el 2026; sin embargo, según las informaciones que llegan desde el país norteño, el jugador de 33 años habría pedido cambiar de aires y el club de Guayaquil estaría dispuesto a negociar su salida en caso llegue una buena oferta.

Octavio Rivero: trayectoria

  • Central Español (Uruguay)
  • Rentistas (Uruguay)
  • O'Higgins (Chile)
  • Vancouver Whitecaps (Canadá)
  • Colo Colo (Chile)
  • Atlas (México)
  • Nacional (Uruguay)
  • Santos Laguna (México)
  • Unión Española (Chile)
  • Racing (Uruguay)
  • Defensor Sporting (Uruguay)
  • Barcelona SC (Ecuador)

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

