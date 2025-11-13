¿Se lo quita? Universitario interesado en jugador que fue sondeado por Alianza Lima: "Oferta"

Universitario de Deportes se coronó tricampeón de la Liga 1 y ahora apunta al 'tetra' para el 2026. Para ese objetivo, en Ate quieren conformar un plantel competitivo y uno de los puestos a reforzar es la delantera. En un medio internacional aseguran que los 'cremas' están tras los pasos un jugador que también ha sido sondeado por Alianza Lima.

Nos referimos a Octavio Rivero, actual '9' de Barcelona SC, del cual días atrás se rumoreó que el cuadro blanquiazul estaba interesado en su incorporación según Transfermarkt. Ahora, la 'U' también podría haber considerado al artillero como objetivo para la siguiente campaña.

Según la cuenta Mr Offsider, especializada en información sobre el fútbol ecuatoriano, LDU quiere incorporar a Rivero, pero Universitario también estudia la opción de presentar una oferta.

"Liga quiere golpear el mercado. Octavio Rivero es uno de los deseos de la U para la próxima temporada. El jugador desea también cambiar de aires, por lo cual se facilitaría un posible trato. A la par, Universitario de Deportes también baraja la posibilidad de acercar una oferta al ariete uruguayo de Barcelona", informó el citado medio de comunicación.

Octavio Rivero también despertó el interés de Universitario.

Cabe señalar que Rivero tiene contrato con Barcelona por todo el 2026; sin embargo, según las informaciones que llegan desde el país norteño, el jugador de 33 años habría pedido cambiar de aires y el club de Guayaquil estaría dispuesto a negociar su salida en caso llegue una buena oferta.

Octavio Rivero: trayectoria