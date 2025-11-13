- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿Movistar transmitirá partidos de la Liga 1 2026? Rebagliati lanza sorpresiva revelación
Con miras al 2026, el comentarista deportivo Diego Rebagliati impactó en los hinchas al confesar una inédita noticia respecto a la transmisión de los partidos de la Liga 1.
La Liga 1 2025 está por llegar a su fin y ante la salida de GOLPERÚ, los hinchas se preguntan qué sucederá realmente con la transmisión de los partidos del balompié nacional, teniendo en cuenta que la otra empresa privada que cuenta con los derechos es 1190 Sports.
PUEDES VER: Cienciano da golpe en el mercado con incorporación de ex Universitario: "De cara al 2026"
¿Movistar transmitirá partidos de la Liga 1 2026? Diego Rebagliati lanza inédita noticia
Bajo ese contexto, en el programa de YouTube 'Doble Punta', el comentarista deportivo, Diego Rebagliati dio la sorpresa al señalar que hay chances de que siga desempeñando su función de comentarista deportivo el 2026, en su actual casa televisiva. Sobre ello, hizo una contundente revelación sobre Movistar y 1190 Sports.
"Es probable que comente fútbol local el próximo año. No lo descarto y puede ser que sea en el mismo canal dónde estoy trabajando. No sé cómo va a terminar esto, porque no lo sé, pero Movistar y 1190 Sports ya no son enemigos. Porque además el contrato del Consorcio (GOLPERÚ) termina", sostuvo.
De la misma manera, Rebagliati fue categórico y realizó un importante aviso a los fanáticos de Universitario, quienes están a la expectativa de conocer qué canal transmitirá los compromisos de los cremas para la próxima temporada.
"El canal Liga 1 podría salir en la parrilla de Movistar o incluso en Movistar Deportes. Nada está descartado. Hay muchos hinchas de la 'U' que dicen que cancelarán el paquete de Movistar y les digo que no cancelen nada. Además no tiene sentido", acotó el ex Sporting Cristal.
GOLPERÚ se despide de las transmisiones de la Liga 1
Hay que recordar que, GOLPERÚ transmitirá por última vez los encuentros de la Liga 1 este domingo 16 de noviembre. La empresa privada llevará el minuto a minuto del duelo entre Sport Boys vs Alianza Atlético por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 a las 15:00 horas locales desde el Estadio Miguel Grau del Callao; cerrando así un ciclo de varios años en el fútbol peruano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90