¿Movistar transmitirá partidos de la Liga 1 2026? Rebagliati lanza sorpresiva revelación

La Liga 1 2025 está por llegar a su fin y ante la salida de GOLPERÚ, los hinchas se preguntan qué sucederá realmente con la transmisión de los partidos del balompié nacional, teniendo en cuenta que la otra empresa privada que cuenta con los derechos es 1190 Sports.

¿Movistar transmitirá partidos de la Liga 1 2026? Diego Rebagliati lanza inédita noticia

Bajo ese contexto, en el programa de YouTube 'Doble Punta', el comentarista deportivo, Diego Rebagliati dio la sorpresa al señalar que hay chances de que siga desempeñando su función de comentarista deportivo el 2026, en su actual casa televisiva. Sobre ello, hizo una contundente revelación sobre Movistar y 1190 Sports.

"Es probable que comente fútbol local el próximo año. No lo descarto y puede ser que sea en el mismo canal dónde estoy trabajando. No sé cómo va a terminar esto, porque no lo sé, pero Movistar y 1190 Sports ya no son enemigos. Porque además el contrato del Consorcio (GOLPERÚ) termina", sostuvo.

De la misma manera, Rebagliati fue categórico y realizó un importante aviso a los fanáticos de Universitario, quienes están a la expectativa de conocer qué canal transmitirá los compromisos de los cremas para la próxima temporada.

"El canal Liga 1 podría salir en la parrilla de Movistar o incluso en Movistar Deportes. Nada está descartado. Hay muchos hinchas de la 'U' que dicen que cancelarán el paquete de Movistar y les digo que no cancelen nada. Además no tiene sentido", acotó el ex Sporting Cristal.

GOLPERÚ se despide de las transmisiones de la Liga 1

Hay que recordar que, GOLPERÚ transmitirá por última vez los encuentros de la Liga 1 este domingo 16 de noviembre. La empresa privada llevará el minuto a minuto del duelo entre Sport Boys vs Alianza Atlético por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 a las 15:00 horas locales desde el Estadio Miguel Grau del Callao; cerrando así un ciclo de varios años en el fútbol peruano.