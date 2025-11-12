0
Sonó como flamante jale de Cristal, y hoy se despide de su club tras 7 años: "Se cierra un ciclo"

¿Fichaje? Talentoso futbolista que estuvo en órbita de Sporting Cristal confirmó la salida de su club luego de 7 temporadas en las que ganó un título.

Solange Banchon
Fue voceado como fichaje de Sporting Cristal y ahora le dijo adiós a su club
Fue voceado como fichaje de Sporting Cristal y ahora le dijo adiós a su club | Sporting Cristal
A mediados de temporada, Gu-Rum Choi fue voceado para llegar a Sporting Cristal en vista de su gran presente con ADT de Tarma. Sin embargo, luego se conoció que los rimenses reforzaron su defensa con otros nombres, por lo que, el zaguero nacional siguió consolidándose como un referente en el equipo este 2025.

Sonó como fichaje de Sporting Cristal y ahora se despidió de su club

En tanto, ahora luego de varios años, el defensa de 27 años decidió ponerle fin a su etapa en el 'Vendaval Celeste' para fichar por Cusco FC el 2026. Bajo ese contexto, tras el último triunfo que logró el cuadro de Horacio Melgarejo sobre Los Chankas en condición de local, el futbolista tuvo una emotiva despedida con la hinchada de ADT.

Según un video difundido por Mundo Deportivo Junín, el ex Alfredo Salinas se quebró hasta las lágrimas debido a todo el cariño que le mostró la afición de ADT. Ante ello, Gu-Rum Choi aprovechó en expresar sus mejores deseos al club y reiteró todo su agradecimiento luego de haber sido parte por varias temporadas.

Gu-Rum Choi

Gu-Rum Choi fue pieza fundamental en ADT estos últimos años

"Siempre le voy a desear lo mejor a ADT. Soy un hincha más, como siempre le dije, soy un tarmeño más, gracias a todo lo que he podido vivir aquí. La verdad que estos han sido siete años maravillosos", sostuvo.

(Video: Mundo Deportivo Junín)

En esa línea, el defensa anunció su partida del conjunto tarmeño e indicó que buscará seguir creciendo profesionalmente el próximo año con su nueva escuadra. Cabe recordar que, uno de sus logros más importantes fue el ascenso a la Liga 1 con el cuadro de altura en la Copa Perú 2021.

"Y bueno, como en la vida, se cierra un ciclo, una etapa muy linda aquí en ADT. Y bueno, ahora me toca velar por el futuro mío, por nuevas ambiciones, nuevos retos y dar lo mejor de mí siempre, pero deseándole lo mejor al equipo", acotó.

Gu-Rum Choi y sus números con ADT esta temporada

De acuerdo a sus estadísticas, Gu-Rum Choi registra un total de 25 partidos oficiales con el 'Vendaval Celeste' a nivel de Liga 1 y Copa Sudamericana. Del mismo modo, 1 gol y un aproximado de 1888 minutos.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

