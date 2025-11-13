Atacante de Sporting Cristal se despide inesperadamente en redes: "Quiero tomarme un tiempo"

Luego de no lograr el título nacional 2025, Sporting Cristal se replantea en evaluar a cada futbolista para determinar si seguirán en el plantel, o si tomarán nuevos rumbos en sus carreras profesionales. Bajo este contexto, atacante reveló que se despide de sus seguidores y espera comprensión por parte de ellos.

Se trata de la artillera colombiana Karol Murcia, quien finaliza contrato con Sporting Cristal a fines del 2025, y que de momento no ha recibido una información en base a su estadía en La Florida. En medio de este proceso para determinar lo que le deparará en el futuro, la futbolista indicó en un 'live' de TikTok que no volverá a hacer transmisiones por un tiempo.

De hecho, hay informaciones que revelan que Murcia no seguirá en el plantel del Rímac, pero ahora la atacante indica que no se despide de Sporting Cristal con este mensaje durante su 'live', por lo que se aguarda novedades en cuanto a su renovación con el pasar de las semanas.

"Quiero tomarme un tiempo fuera de las redes, fuera de acá, fuera de TikTok. Pero nada. Que quede claro para todas las personas que no me estoy despidiendo de Cristal. No lo estoy haciendo, me estoy despidiendo de la plataforma. Ya… finish", manifestó Karol Murcia.

(VIDEO: TikTok | X Italo Villafuerte)

Sporting Cristal Femenino comenzó a anunciar renovaciones

Desde el pasado 12 de noviembre, Sporting Cristal Femenino comunicó a sus hinchas que comenzarán a anunciar las renovaciones de sus futbolistas para la temporada 2026. Una de las primeras en hacer oficial fue Fabiana Oribe, quien como capitana del plantel espera seguir peleando para conseguir un título con las 'rimenses'.

Un hecho que impactó a aficionados fue una postal de Sporting Cristal con los dorsales de las futbolistas que jugaron este 2025. Algunos entienden que se trata de las profesionales que renovarán con el club, por lo que una gran sorpresa es la ausencia del número '9' de Karol Murcia.