- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Atacante de Sporting Cristal se despide inesperadamente en redes: "Quiero tomarme un tiempo"
Sporting Cristal no le presenta una oferta de renovación y ahora este atacante decidió dejar un inesperado mensaje en redes sociales para despedirse.
Luego de no lograr el título nacional 2025, Sporting Cristal se replantea en evaluar a cada futbolista para determinar si seguirán en el plantel, o si tomarán nuevos rumbos en sus carreras profesionales. Bajo este contexto, atacante reveló que se despide de sus seguidores y espera comprensión por parte de ellos.
PUEDES VER: ¡Oficial! Cristal da la sorpresa y firma a futbolista de selección por 2 temporadas: "Hasta 2027"
Se trata de la artillera colombiana Karol Murcia, quien finaliza contrato con Sporting Cristal a fines del 2025, y que de momento no ha recibido una información en base a su estadía en La Florida. En medio de este proceso para determinar lo que le deparará en el futuro, la futbolista indicó en un 'live' de TikTok que no volverá a hacer transmisiones por un tiempo.
De hecho, hay informaciones que revelan que Murcia no seguirá en el plantel del Rímac, pero ahora la atacante indica que no se despide de Sporting Cristal con este mensaje durante su 'live', por lo que se aguarda novedades en cuanto a su renovación con el pasar de las semanas.
"Quiero tomarme un tiempo fuera de las redes, fuera de acá, fuera de TikTok. Pero nada. Que quede claro para todas las personas que no me estoy despidiendo de Cristal. No lo estoy haciendo, me estoy despidiendo de la plataforma. Ya… finish", manifestó Karol Murcia.
(VIDEO: TikTok | X Italo Villafuerte)
Sporting Cristal Femenino comenzó a anunciar renovaciones
Desde el pasado 12 de noviembre, Sporting Cristal Femenino comunicó a sus hinchas que comenzarán a anunciar las renovaciones de sus futbolistas para la temporada 2026. Una de las primeras en hacer oficial fue Fabiana Oribe, quien como capitana del plantel espera seguir peleando para conseguir un título con las 'rimenses'.
Un hecho que impactó a aficionados fue una postal de Sporting Cristal con los dorsales de las futbolistas que jugaron este 2025. Algunos entienden que se trata de las profesionales que renovarán con el club, por lo que una gran sorpresa es la ausencia del número '9' de Karol Murcia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90