Sporting Cristal y las 9 duras bajas que sufrirá para último partido del Torneo Clausura 2025

La Liga 1 hizo oficial la jornada 19 del Torneo Clausura 2025, donde Sporting Cristal tendrá que visitar a Atlético Grau de Piura. Sin embargo, no todas serán grandes noticias, ya que los celestes sufrirán importantes bajas para este vital encuentro en el Estadio Campeones del 36.

Bajas de Sporting Cristal para jugar ante Atlético Grau

Como se conoce, el equipo de Paulo Autuori es uno de los que más aporta a la selección peruana en la convocatoria de noviembre para los amistosos contra Rusia y Chile. Bajo ese escenario, el DT brasileño no podrá contar con 9 jugadores que forman parte del equipo mayor como Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Jesús Pretell, Maxloren Castro y Martín Távara.

A este grupo también se le suman, los sparrings de la 'Bicolor' Jair Moretti y César Bautista, quienes también viajaron a San Petersburgo con la delegación nacional. Adicionalmente, Christofer Gonzales será descartado para este cotejo toda vez que será sometido a una operación en los ligamentos de su rodilla izquierda, motivo por el cual no podrá jugar lo que resta del año.

Con ello, queda claro que el estratega del elenco bajopontino tendrá que realizar una serie de modificaciones en su once titular, teniendo en cuenta que varias de las figuras son titulares esta temporada.

Sporting Cristal visitará a Atlético Grau en la última fecha del Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal enfrentará a Atlético Grau en la fecha 19 del Torneo Clausura 2025

Los celestes irán hasta el Estadio Campeones del 36 para verse las caras contra los 'Albos' en la última jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Según la programación, aquel encuentro quedó pactado para jugarse el próximo miércoles 19 de noviembre a las 15:00 horas locales de Perú. Considerando el itinerario, el elenco de La Florida no regresará a tiempo a la capital desde Rusia, con lo cual, algunos de sus futbolistas serán bajas fundamentales.

Cabe recordar que, Sporting Cristal llegará motivado a este compromiso tras vencer 2-1 a Cienciano del Cusco en el Estadio Alberto Gallardo, resultado que aseguró su presencia en los Playoffs de la Liga 1.

De otro lado, Atlético Grau que dirige Ángel Comizzo, vendrá golpeado después de caer 3-1 contra Juan Pablo II en la fecha 18, por lo que, buscarán cerrar la temporada con un triunfo.