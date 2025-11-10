Diego Rebagliati asegura el nombre del próximo DT de Sporting Cristal: "Preparado"

Sporting Cristal es uno de los clubes que comienza a ser noticia por las decisiones radicales que se tomarán con el plantel de cara a la temporada 2026. No solo se ha comentado sobre salida de jugadores, sino también de las posibilidades de que Paulo Autuori no siga al mando del equipo en busca de pelear la Liga 1 y Copa Libertadores.

Bajo este panorama, Diego Rebagliati aprovechó los minutos de transmisión en el programa "Los Reba" para ventilar el nombre del director técnico que será ideal para los intereses de Sporting Cristal: Jorge Cazulo. El ídolo 'rimense' viene trabajando como asistente técnico en Defensa y Justicia, quien tiene como referente a Mariano Soso.

Jorge Cazulo dirigió el equipo de reserva de Sporting Cristal.

Según el comentarista deportivo, Paulo Autuori tiene el respaldo para seguir como DT de Sporting Cristal por todo el 2026. No obstante, espera que la directiva celeste arme el camino y prepare la incorporación de Jorge Cazulo para la edición 2027, en el que se le presente un proyecto de largo plazo para que se mantenga al cargo por varias temporadas.

Se sabe de la preparación que ha tenido el 'Piki' desde su retiro profesional con Sporting Cristal, por lo que ha adquirido un sinfín de experiencias para asumir el reto de dirigir al elenco del cual es considerado un ídolo para la presente generación.

"Para mí el siguiente técnico de Sporting Cristal es Cazulo. O sea no tengo ninguna duda, que el siguiente paso de Cristal tiene que ser Cazulo. Necesita ese nivel de personalidad. Rondelli no va a venir y firmó un año más. Yo creo que va a seguir Autuori y creo que sería ideal preparar el terreno para que en el 2027 venga 'Piki' después de estar en Defensa y Justicia con Mariano buen tiempo y preparado. Tiene que ser un técnico que se quede mucho tiempo y le tienen que dar la llave del club a Cazulo", manifestó.

Jorge Cazulo fue campeón con Sporting Cristal en reservas

Tras su retiro del fútbol profesional, Jorge Cazulo asumió la dirección técnica del equipo de reservas en la temporada 2023, logrando ser campeón al vencer en la final a Universitario de Deportes. Luego de no llegar a un acuerdo con los altos mandos del club, terminó dejando la institución e iniciar su formación para ser estratega de profesión. Hoy por hoy, es parte del comando técnico de Defensa y Justicia de Argentina, en el que se mantiene en la lucha del Clausura 2025.