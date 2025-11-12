En Uruguay revelan que Cristal apunta a dar el batacazo con destacado lateral: "Traspaso..."

Sporting Cristal mira con mucho optimismo su participación en la Copa Libertadores 2026, torneo donde los celestes volverán a competir el próximo año. Bajo ese escenario, y pensando en la planificación del plantel, ahora la institución bajopontina tiene en la mira a un lateral uruguayo.

En Uruguay indican que Sporting Cristal tiene en órbita a lateral de 27 años

De acuerdo a la información que brindó Manuel Oyola, periodista de GOL TV de Uruguay, el cuadro rimense viene siguiendo muy de cerca al futbolista de Danubio de Uruguay, Renzo Rabino para el 2026, quien vence contrato con el club a fin de temporada.

"Desde el entorno de Renzo Rabino me comentan que hay sondeos por parte de Sporting Cristal para que sea el reemplazo de Nicolás Pasquini. Ya se enviaron condiciones para el traspaso. Queda libre a fin de año", precisó el comunicador.

Renzo Rabino en la mira de Sporting Cristal para el 2026/Foto: X

Asimismo, según pudo conocer Líbero en su edición impresa el interés del conjunto del Rímac radica en su gran capacidad defensa y ofensiva que tiene el también interior izquierdo, por lo que entienden que concretarse su llegada, sería clave para el sistema del DT brasileño, Paulo Autuori.

En lo que corresponde a este año, Rabino ha sumado un aproximado de 1714 minutos con 'La Franja', entre la Liga AUF de Uruguay, y la Copa Sudamericana 2025, de un total de 24 encuentros. Además, no tiene goles, pero sí 2 asistencias. De otro lado, según el portal internacional Transfermarkt, el jugador se cotiza en 400 mil euros.

Renzo Rabino fue campeón de la Copa AUF Uruguay

En el 2022, Renzo Rabino se proclamó como campeón de la Copa AUF Uruguay con Defensor Sporting, luego de vencer por la mínima diferencia a La Luz con el único tanto en contra de Edgar Martínez.