Delantero de Sporting Cristal se despide del club y apunta a un logro internacional: "Expectativa"

Sporting Cristal es uno de los clubes peruanos que se caracteriza por la formación de jóvenes figuras. En esa línea, hace poco se conoció que un talentoso delantero dejará el cuadro de La Florida con el objetivo de ganarse un nombre en el extranjero.

Delantero de Sporting Cristal se despide del club para asumir un nuevo reto profesional

Matías Martínez, canterano de la escuadra celeste partió rumbo a Portugal la noche del último sábado, sin embargo, previo a su viaje a territorio luso, el atacante nacional decidió pronunciarse y manifestar toda su felicidad por esta nueva aventura profesional.

Del mismo modo, el futbolista de 17 años aseguró que tiene sus metas claras, además, su prioridad es seguir creciendo a nivel personal y profesional en el Viejo Continente.

Matías Martínez destacó en la reserva de Sporting Cristal

"Muy alegre por esta oportunidad que se me está dando a una edad tan corta a mis 17 años. Se que tengo que dar todo de mi, es un logro porque es un país muy bueno que me va a ayudar bastante en mi desarrollo como futbolista y persona. Tengo una gran expectativa de hacer las cosas bien y a darle con todo", expresó Martínez.

(Video: YouTube - Wilmer Robles)

Matías Martínez se une a los peruanos que juegan en Portugal

La partida de Matías Martínez al fútbol de Portugal representa una gran vitrina para que el Perú siga exportando jóvenes promesas. El delantero pasará por una pasantía, y con ello se suma a la lista de connacionales como Víctor Guzmán, Bassco Soyer que también viajaron al país luso esta temporada para unirse a las filas de Sporting Lisboa y Gil Vicente.

En su experiencia, el jugador categoría 2008 logró ser parte de la selección peruana Sub-15, Sub-17 y Sub-18. Por otro lado, también sumó minutos en La Copa Mitad del Mundo Sub 18 que se llevó a cabo en el 2024, y donde los celestes hicieron historia internacional al quedar como subcampeones.