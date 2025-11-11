Sorpresa en el mercado: ¿Quién es el tricampeón de Universitario que firmó por Alianza Lima?

¡Firmó mientras dormías! Universitario de Deportes es una fiesta tras la obtención de su estrella número 29, sobre por la enorme superioridad que tuvo sobre sus demás rivales. Por ello, a propósito del título que ganaron los merengues, te contamos que un futbolista tricampeón con la 'U' dio el golpe sobre la mesa estampando su firma en Alianza Lima. ¿Quién es?

Se trata de un delantero sumamente conocido que sabe lo que es estar tanto en Ate como Matute. Nos referimos a Eduardo Esidio, recordado atacante brasileño que llegó a Perú en 1997 para jugar por Alcides Vigo y un año después firmó por la 'U'. Con los cremas salió tricampeón de la Liga 1 (1998, 1999 y 2000), por lo que se volvió muy querido entre los hinchas. Sin embargo, poco después tomó una decisión que lo cambiaría todo.

Y es que el nacido en Brasil recibió una oferta de Alianza Lima que no pudo rechazar, sobre todo porque no le iban a renovar contrato en Universitario de Deportes. Los blanquiazules querían un plantel plagado de estrellas y no dudaron en quitarle al 'compadre' a uno de sus pilares, sobre todo porque sino los merengues podían obtener el 'Tetra'. Junto a Eduardo Esidio se fue también Marko Ciurlizza.

En Matute no brilló tanto como en Ate, ya que marcó 11 goles en 38 partidos, pero de todas formas salió campeón de la Liga 1 en la recordada final que los íntimos le ganaron a Cienciano por penales luego de haber igualado 3-3 en el marcador global. Convirtiéndose así en el primer club peruano en salir campeón en su centenario. Años después Melgar y Universitario igualarían ese récord.

¿Por qué Eduardo Esidio se fue a Alianza Lima?

"Mucho se habló, el hincha es pasional. Cuando me senté para renovar mi contrato, la 'U' no me quiso más porque sacaron a Alfredo. El otro presidente me bajó el dedo. Uno es profesional, tiene familia y las cuentas llegan. Me fui a Brasil, antes del viaje se acercaron para hablarme del centenario, querían a los mejores jugadores en cada posición. Me presentaron el plan de trabajo, de ahí fui a Alianza Lima. Soy parte de la historia de una camiseta tan importante como la de Alianza", contó hace unos años para Goles del recuerdo U.