0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

Alianza Lima demostró su gran nivel tras golear 5-0 a Universitario. Con este resultado, el cuadro blanquiazul quedó a un paso de llevarse el título del torneo.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima goleó a Universitario y está a un paso de llevarse el título.
Alianza Lima goleó a Universitario y está a un paso de llevarse el título. | Composición Líbero
COMPARTIR

Triunfos que llena de confianza en el trabajo que están realizando y los motiva a seguir creyendo en el proyecto. Este sábado 8 de noviembre, la categoría 18 de Alianza Lima (femenino) goleó 5-0 a Universitario y clasificó a la final del Torneo Interclubes.

Universitario ahora visitará a Alianza Lima para la final de vuelta

PUEDES VER: Universitario empató 0-0 ante Alianza Lima por el duelo de ida de la final del Torneo Clausura

Mediante sus redes sociales, el conjunto victoriano saludo a sus jugadores por el triunfo. Como era de esperarse, los internautas expresaron su emoción por el resultado y pidieron a las futbolistas dejar en alto los colores del club.

Elsa Tapullina fue la gran figura del clásico tras anotar un doblete. Valeria Huamani, Fabiana Hernández y Reyna Sullcaray también se hicieron presentes en el marcador.

Alianza Lima

Alianza Lima goleó a Universitario y disputará al final

Es importante señalar, que en julio del presente año, Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Interclubes Femenino U18. En aquella ocasión, las blanquiazules superaron 2-0 a Medias Largas FC.

Alianza Lima define el título de la Liga Femenina en Matute

Alianza Lima tiene la oportunidad de celebrar en Matute el título de la Liga Femenina 2025. El conjunto liderado por Letelier se llevó el Apertura y en la final de ida del Clausura, que se realizó en Campo Mar, empataron 0-0 con Universitario.

La vuelta se realizará el 15 de noviembre en Matute. Alianza Lima solo necesita ganar para levantar el Clausura y coronarse bicampeona de la Liga Femenina.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Advíncula lamentó el presente de jugador que se despidió de Alianza Lima: "Talento y cero ganas"

  2. Universitario empató 0-0 ante Alianza Lima por el duelo de ida de la final del Torneo Clausura

  3. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación y resultados de la fecha 18

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano