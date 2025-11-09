Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

Triunfos que llena de confianza en el trabajo que están realizando y los motiva a seguir creyendo en el proyecto. Este sábado 8 de noviembre, la categoría 18 de Alianza Lima (femenino) goleó 5-0 a Universitario y clasificó a la final del Torneo Interclubes.

Mediante sus redes sociales, el conjunto victoriano saludo a sus jugadores por el triunfo. Como era de esperarse, los internautas expresaron su emoción por el resultado y pidieron a las futbolistas dejar en alto los colores del club.

Elsa Tapullina fue la gran figura del clásico tras anotar un doblete. Valeria Huamani, Fabiana Hernández y Reyna Sullcaray también se hicieron presentes en el marcador.

Alianza Lima goleó a Universitario y disputará al final

Es importante señalar, que en julio del presente año, Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Interclubes Femenino U18. En aquella ocasión, las blanquiazules superaron 2-0 a Medias Largas FC.

Alianza Lima define el título de la Liga Femenina en Matute

Alianza Lima tiene la oportunidad de celebrar en Matute el título de la Liga Femenina 2025. El conjunto liderado por Letelier se llevó el Apertura y en la final de ida del Clausura, que se realizó en Campo Mar, empataron 0-0 con Universitario.

La vuelta se realizará el 15 de noviembre en Matute. Alianza Lima solo necesita ganar para levantar el Clausura y coronarse bicampeona de la Liga Femenina.