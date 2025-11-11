- Hoy:
Sonó como refuerzo de Universitario, pero Alianza Lima avanza en las negociaciones: "Hablaron..."
Reconocido futbolista extranjero sonó para reforzar a Universitario de Deportes para la temporada 2026 y ahora Alianza Lima se adelantó en su fichaje.
El principal objetivo de Universitario para el próximo año es consagrarse como tetracampeón y para ello deben contar con la llegada de importantes futbolistas, así como la renovación de otras piezas fundamentales del plantel. Precisamente uno de los nombres que sonó es el de un futbolista que ha tenido vínculo con Alianza Lima y amplia experiencia por el fútbol argentino en clubes como Sportivo Peñarol, Godoy Cruz, Estudiantes y Barracas Central.
El refuerzo de Alianza Lima para el 2026 y motivo por el cual Franco Navarro viajó a Argentina ya es conocido en la casa del equipo blanquiazul. Se trata de Alan Cantero, quien podría extender su vínculo con el cuadro Íntimo para seguir vistiendo los colores de cuadro victoriano y luchar el próximo campeonato nacional.
Alianza avanza con fichaje que sonó para Universitario
En el programa de L1 MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez señaló que las autoridades de Alianza Lima realizaron un importante viaje a Argentina donde no solamente disfrutaron del clásico entre Boca vs River, sino que también fueron para ver el tema de Advíncula, Cantero y están en busca de un delantero.
"Viajaron para ver el tema de refuerzos para la temporada que viene. De hecho, fueron a Argentina y aprovecharon para ver lo de Luis Advíncula, fueron también a ver lo de Alan Cantero, el tema de la renovación. Alianza quiere quedarse con Alan, de hecho hablaron con el representante, se reunieron", sostuvo Rodríguez.
(Video: L1MAX)
El fichaje de Alan Cantero en Alianza Lima se hizo oficial en enero del 2025 y a pesar de los rumores que se dice sobre su llegada a clubes como Melgar, el argentino buscaría extender su vínculo con la institución de La Victoria.
¿Cuánto cuesta Alan Cantero?
El argentino Alan Cantero llegó como préstamo a Alianza Lima y el fin de la cesión del extremo izquierda está a poco de vencer. Su pase actual tiene un costo de 700 mil euros, según indica el portal de Transfermarket.
