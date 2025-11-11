Erick Osores minimiza el 'tri' de Universitario y elogia a Alianza: "Es el equipo del pueblo"

A pesar de haber conseguido el tricampeonato del fútbol peruano, Erick Osores fue tajante al hablar sobre la gran hazaña de Universitario de Deportes. El equipo crema consiguió coronarse una vez más como ganador absoluto de la Liga 1, pero esto no sería suficiente para superar a Alianza Lima.

Universitario de Deportes es el nuevo tricampeón del fútbol peruano y está encaminado a hacer historia con el tetracampeonato, algo que ningún club ha logrado hasta el momento. Mientras uno enaltecen lo logrado por los cremas, también hay quienes creen que Alianza Lima supera en popularidad e importancia a su rival de toda la vida.

Erick Osores lanza firme comentario sobre el 'tri' de Universitario

El polémico comentario de Erick Osores sobre el tricampeonato de Universitario enfureció a los hinchas cremas que no dudaron en mostrar su molestia tras lo expresado en el programa de streaming 'Erick y Gonzalo'.

"Alianza es el equipo más popular del Perú y hay una historia que lo respalda y la 'U' es el más ganador, el más campeón, eso es inobjetable", dice uno de los panelistas a lo que Erick Osores completa la idea añadiendo que "Bueno, a Alianza le llaman el equipo del pueblo y ahí encuentras un poco la respuesta. Yo no tengo cómo medirlo, pero también lo pienso. Me parece que la 'U' es más competitivo, pero Alianza llega a los rincones donde Universitario no ha podido captar".

Para la temporada 2026, Universitario espera poder seguir extendiendo su palmarés con un nuevo título nacional y seguir haciendo historia para el club. Los cremas empiezan a ver nuevos fichajes y renovaciones en la interna para convertirse en el equipo más ganador del Perú.

Por su parte, en Alianza Lima también tienen el mismo objetivo de terminar la sequía de títulos y finalmente volver a alzar un título en el fútbol masculino. Los blanquiazules trabajan en la llegada de destacados futbolistas para estar bajo el mando de Néstor Gorosito.