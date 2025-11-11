0
URGENTE
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Erick Osores minimiza el 'tri' de Universitario y elogia a Alianza: "Es el equipo del pueblo"

El periodista Erick Osores dejó un comentario que causó controversia en el mundo de Universitario y que también afectó a Alianza Lima.

Jasmin Huaman
Erick Osores lanzó duro comentario sobre el 'tri' de Universitario.
Erick Osores lanzó duro comentario sobre el 'tri' de Universitario. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

A pesar de haber conseguido el tricampeonato del fútbol peruano, Erick Osores fue tajante al hablar sobre la gran hazaña de Universitario de Deportes. El equipo crema consiguió coronarse una vez más como ganador absoluto de la Liga 1, pero esto no sería suficiente para superar a Alianza Lima.

Jugador extranjero que sonó para la 'U', está cerca de fichar para Alaiznza.

PUEDES VER: Sonó como refuerzo de Universitario, pero Alianza Lima avanza en las negociaciones: "Hablaron..."

Universitario de Deportes es el nuevo tricampeón del fútbol peruano y está encaminado a hacer historia con el tetracampeonato, algo que ningún club ha logrado hasta el momento. Mientras uno enaltecen lo logrado por los cremas, también hay quienes creen que Alianza Lima supera en popularidad e importancia a su rival de toda la vida.

Erick Osores lanza firme comentario sobre el 'tri' de Universitario

El polémico comentario de Erick Osores sobre el tricampeonato de Universitario enfureció a los hinchas cremas que no dudaron en mostrar su molestia tras lo expresado en el programa de streaming 'Erick y Gonzalo'.

"Alianza es el equipo más popular del Perú y hay una historia que lo respalda y la 'U' es el más ganador, el más campeón, eso es inobjetable", dice uno de los panelistas a lo que Erick Osores completa la idea añadiendo que "Bueno, a Alianza le llaman el equipo del pueblo y ahí encuentras un poco la respuesta. Yo no tengo cómo medirlo, pero también lo pienso. Me parece que la 'U' es más competitivo, pero Alianza llega a los rincones donde Universitario no ha podido captar".

Para la temporada 2026, Universitario espera poder seguir extendiendo su palmarés con un nuevo título nacional y seguir haciendo historia para el club. Los cremas empiezan a ver nuevos fichajes y renovaciones en la interna para convertirse en el equipo más ganador del Perú.

Por su parte, en Alianza Lima también tienen el mismo objetivo de terminar la sequía de títulos y finalmente volver a alzar un título en el fútbol masculino. Los blanquiazules trabajan en la llegada de destacados futbolistas para estar bajo el mando de Néstor Gorosito.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

  2. Club histórico del Perú perdió en el TAS y jugará en la Segunda División para el 2026

  3. Confirmado: campeón con Universitario de Deportes jugará en Melgar por todo el 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano