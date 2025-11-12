0
Perú vs Rusia HOY por amistoso internacional

'Flaco' Granda habló sobre salidas en Alianza si no es Perú 2 a la Libertadores: "El técnico y..."

El periodista deportivo dio la sorpresa al señalar las posibles salidas en Alianza Lima en caso los blanquiazules no sean "Perú 2" a la Copa Libertadores 2026. ¿Quiénes son?

Solange Banchon
'Flaco' Granda se refirió a posibles salidas en Alianza Lima si no clasifican como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026
'Flaco' Granda se refirió a posibles salidas en Alianza Lima si no clasifican como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026 | El Último Aliento/Composición: Líbero
Alianza Lima ya está en la Copa Libertadores 2026, sin embargo, el cuadro blanquiazul está en la lucha para tratar de ser "Perú 2" en el prestigioso certamen Conmebol. Bajo ese contexto, los íntimos afrontarán Playoffs del torneo local, y en medio de ello, el periodista deportivo Giancarlo Granda advirtió las consecuencias en caso los victorianos no logren su objetivo.

Futbolista de Alianza Lima dejó el país y ya entrena en inédito continente

PUEDES VER: ¿No sigue? Futbolista de Alianza Lima que firmó hasta 2026 dejó el Perú y jugará en Asia

'Flaco' Granda habló sobre posibles salidas en Alianza Lima

En el programa 'Después de todo' de Movistar Deportes, el comunicador señaló que es posible que el estratega argentino pueda dejar la institución, al igual que otras figuras identificadas con el plantel. Caso contrario con Sporting Cristal, toda vez que, existe una planificación de por medio para la temporada 2026.

"En Cristal van a haber nombres que van a salir, el técnico se va a quedar. Entonces, en Cristal, es el premio y no habrá mucho movimiento. En Alianza, si no consigue el Perú 2, se va el técnico y se apuntarán a los referentes, van a decir quién se queda y quién se va, creo que el golpe sería más fuerte", sostuvo.

Asimismo, el periodista se refirió al actual rendimiento que viene mostrando el cuadro dirigido por el estratega Paulo Autuori e indicó que los celestes son superiores que los íntimos a nivel colectivo. En consecuencia, dejó en claro que, el cuadro de Néstor Gorosito no puede depender únicamente del aporte de su actual referente en ofensiva como el delantero Paolo Guerrero.

"Creo que en Cristal, a nivel de juego de equipo, es mejor que Alianza. Están ganando muchos partidos por individualidades, porque tienen un '9' que es tremendo, pero les falta un poco más", agregó.

Finalmente, es importante mencionar que previo a la fecha 19 del Torneo Clausura, Cusco FC se ubica en el segundo lugar de la tabla Acumulada con 67 puntos, mientras tanto, Alianza Lima, su más cercano perseguidor tiene 2 unidades menos. Ante este escenario, ambos clubes son los únicos que pelearán su clasificación como "Perú" 2 a la Copa Libertadores 2026.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

