¿No sigue? Futbolista de Alianza Lima que firmó hasta 2026 dejó el Perú y jugará en Asia

Alianza Lima sigue enfocado en sus entrenamientos de cara a la última fecha del Torneo Clausura 2025 en la que el cuadro de Néstor Gorosito enfrentará a UTC en el Estadio de Matute. Sin embargo, algunos futbolistas del actual plantel vienen siendo ausentes ya que son parte de una convocatoria con sus respectivas selecciones.

Guillermo Viscarra, quien tine contrato con el conjunto victoriano hasta fines de 2026, recibió el llamado del técnico Óscar Villegas para los próximos amistosos internacionales de la 'Verde' en el mes de noviembre. Bajo ese escenario, este lunes, el periodista Gerson Cuba informó que el popular 'Billy' ya se encuentra en Asia donde se llevará a cabo esta nueva gira.

"El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, ya se unió a los entrenamientos de la selección de Bolivia, que enfrentará a Corea del Sur y Japón en la fecha FIFA de noviembre", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Guillermo Viscarra es el portero titular de Alianza Lima

Bolivia anunció su lista de 26 convocados para amistosos de noviembre

El estratega del cuadro 'Altiplánico', Óscar Villegas anunció la nómina de 26 futbolistas para los amistosos del presente mes. Como era de esperarse el guardameta extranjero del 'equipo del pueblo' tenía que volver a ser llamado debido a su importante jerarquía en el arco.

Cabe recordar que, Bolivia se viene preparando al máximo ya que el elenco de altura está en el repechaje al Mundial de Norteamérica 2026, y necesita llegar con buen ritmo futbolístico para el próximo año.

¿Cuándo juega Bolivia vs Corea del Sur?

Según la programación, la selección boliviana se verá las caras contra Corea del Sur este viernes 14 de noviembre en el estadio de Daejeon. La cita será a las 06:00 horas locales de Perú.