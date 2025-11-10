0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

¿No sigue? Futbolista de Alianza Lima que firmó hasta 2026 dejó el Perú y jugará en Asia

¡Impactante! En plena temporada, un destacado futbolista titular de Alianza Lima con contrato hasta 2026 se fue del Perú y ahora jugará en el continente asiático.

Solange Banchon
Futbolista de Alianza Lima dejó el país y ya entrena en inédito continente
Futbolista de Alianza Lima dejó el país y ya entrena en inédito continente | Liga 1
COMPARTIR

Alianza Lima sigue enfocado en sus entrenamientos de cara a la última fecha del Torneo Clausura 2025 en la que el cuadro de Néstor Gorosito enfrentará a UTC en el Estadio de Matute. Sin embargo, algunos futbolistas del actual plantel vienen siendo ausentes ya que son parte de una convocatoria con sus respectivas selecciones.

Luis Advíncula habló sobre el paso de talentoso jugador en Alianza Lima

PUEDES VER: Advíncula lamentó el presente de jugador que se despidió de Alianza Lima: "Talento y cero ganas"

Guillermo Viscarra, quien tine contrato con el conjunto victoriano hasta fines de 2026, recibió el llamado del técnico Óscar Villegas para los próximos amistosos internacionales de la 'Verde' en el mes de noviembre. Bajo ese escenario, este lunes, el periodista Gerson Cuba informó que el popular 'Billy' ya se encuentra en Asia donde se llevará a cabo esta nueva gira.

"El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, ya se unió a los entrenamientos de la selección de Bolivia, que enfrentará a Corea del Sur y Japón en la fecha FIFA de noviembre", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Guillermo Viscarra

Guillermo Viscarra es el portero titular de Alianza Lima

Bolivia anunció su lista de 26 convocados para amistosos de noviembre

El estratega del cuadro 'Altiplánico', Óscar Villegas anunció la nómina de 26 futbolistas para los amistosos del presente mes. Como era de esperarse el guardameta extranjero del 'equipo del pueblo' tenía que volver a ser llamado debido a su importante jerarquía en el arco.

Cabe recordar que, Bolivia se viene preparando al máximo ya que el elenco de altura está en el repechaje al Mundial de Norteamérica 2026, y necesita llegar con buen ritmo futbolístico para el próximo año.

¿Cuándo juega Bolivia vs Corea del Sur?

Según la programación, la selección boliviana se verá las caras contra Corea del Sur este viernes 14 de noviembre en el estadio de Daejeon. La cita será a las 06:00 horas locales de Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

  2. Canal confirmado que transmitirá todos los partidos de Universitario en la Liga 1 2026: "Contrato"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano