¿Se cae el pase? Futbolista de interés en Alianza Lima sufre terrible lesión en su club: "Rotura..."

Alianza Lima es uno de los clubes que viene evaluando ciertas posibilidades para potenciar su plantel de cara a la temporada 2026. Si bien el foco deportivo es ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, desde la directiva 'íntima' no se quedan con los brazos cruzados y apuntan hacia un futbolista que vive un gran presente en su club.

En los últimos días, el reconocido portal internacional, "Transfermarkt", reveló que uno de los jugadores que ha causado interés en tienda blanquiazul es Octavio Rivero, delantero de nacionalidad uruguaya-española que viene sumando minutos con Barcelona SC de Ecuador.

Había altas probabilidades de que el atacante de 33 años tenga un acercamiento más certero para poder reforzar la delantera de Alianza Lima. Sin embargo, ahora vive una incertidumbre al diagnosticarle una dura lesión en el cierre de la temporada 2025, ¿Se caerá el interés por fichar al artillero?

"Barcelona SC confirma la situación médica de Campi, Corozo, Montaño y Rivero. El Departamento Médico de Barcelona Sporting Club informó este lunes sobre el estado físico de cuatro futbolistas del primer plantel que presentan diferentes molestias tras los recientes entrenamientos", informa el medio Ecuavisa.

Octavio Rivero sufrió lesión en Barcelona SC. Foto: Ecuavisa.

¿Qué le pasó a Octavio Rivero, posible fichaje de Alianza Lima?

El delantero de 33 años ha sido examinado por el cuerpo médico de Barcelona SC luego del cotejo ante Orense, en el que ingresó en la segunda parte cuando el marcador estaba favorable para el elenco 'Canario'. El uruguayo-español sufrió una rotura fibrilar en la pierna derecha.

"El atacante uruguayo Octavio Rivero padece una rotura fibrilar en la pierna derecha, por lo que continúa cumpliendo el protocolo de recuperación diseñado por el área médica del club", indica el club ecuatoriano.

Según informes médicos y de los mismos periodistas ecuatorianos, esta lesión involucra un tiempo de recuperación entre 1 a 3 semanas, por lo que prácticamente le dice adiós a lo que resta del 2025. Es claro que luego verá alternativas en el mercado ante el fin de su contrato con Barcelona SC. Ya se verá cómo se recupera el futbolista en el afán de sostener su continuidad a los 33 años de edad.