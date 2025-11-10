Alianza Lima puede dar el batacazo firmando a delantero español, revela web internacional

Alianza Lima no quiere quedarse con los brazos cruzados de cara al mercado de fichajes 2026, por lo que ahora un reconocido portal internacional ha revelado que un experimentado delantero, que cuenta con nacionalidad española, puede tener ciertas probabilidades de ser el refuerzo de lujo para los blanquiazules.

PUEDES VER: Campeón con Alianza Lima llegó a un acuerdo y firmó por todo el 2026 con Melgar

Alianza Lima va por delantero de nacionalidad española que juega en Barcelona

Se trata de Raúl Octavio Rivero Falero, atacante de 33 años que tiene nacionalidad española y uruguaya. Hoy por hoy, el delantero defiende los colores de Barcelona SC de Guayaquil y finaliza contrato con el cuadro ecuatoriano a fines del 2025. El artillero viene alternando en el primer equipo, por lo que busca nuevas opciones a estas alturas de su carrera profesional.

Octavio Rivero termina contrato con Barcelona SC a fines del 2025. Foto: Barcelona SC.

Según pudo revelar "Transfermarkt", Octavio Rivero está dentro de las alternativas en Alianza Lima para ser su flamante delantero en el 2026. Hay un 34% de probabilidades, según el portal, para que puede iniciarse las negociaciones entre club y jugador con miras a lo que será la Liga 1 y Copa Libertadores.

De momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de ambos bandos, pero es claro que ciertos aficionados y medios ecuatorianos han revelado que Octavio Rivero no tiene deseos de seguir su carrera en la Liga Pro de Ecuador. Y es que este certamen atraviesa momentos complicados en cuanto a lo financiero, por lo que estará a la espera de ofertas para iniciar con pie derecho el 2026.

Portal Transfermarkt revela que hay probabilidades de que llegue a Alianza Lima.

¿En qué clubes ha jugado Octavo Rivero, posible fichaje de Alianza Lima?

Defensor Sporting (Uruguay)

Central Español (Uruguay)

Rentistas (Uruguay)

O'Higgins (Chile)

Vancouver (Estados Unidos)

Colo Colo (Chile)

Atlas (México)

Nacional (Uruguay)

Santos Laguna (México)

La Calera (Chile)

Unión Española (Chile)

Racing Club de Montevideo (Uruguay)

Barcelona SC (Ecuador)

Valor de mercado de Octavio Rivero

Hoy por hoy, el delantero Octavio Rivero tiene un valor de mercado de 700 mil euros a sus 33 años de edad. Esta cifra no se compara a su mejor momento en la edición 2018, cuando llegó a la cifra de 2 millones de euros cuando defendía los colores de Atlas, Nacional de Uruguay y Santos Laguna de México.