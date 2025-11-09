- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Boca Juniors vs River Plate
- Manchester City vs Liverpool
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Celta de Vigo vs Barcelona
- Universitario femenino vs Alianza Lima femenino
- Convocados de Perú
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Ex Universitario dio firme comentario sobre Gorosito: "No sé por qué los argentinos tienen eso"
Ex Universitario impactó tras hablar sobre Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima. Además, señaló cuál es su sentir por la renovación de 'Pipo' con los blanquiazules.
Si bien en el Torneo local, Alianza Lima no logró el objetivo (salir campeón), la gran campaña que realizaron en el ámbito internacional, da la tranquilidad a los directivos blanquiazules para continuar creyendo en el trabajo de Néstor Gorosito. Por ello, decidieron ampliar el vínculo con el 'Pipo' por todo el 2026.
PUEDES VER: Juega en histórico club de la Liga 1 y según portal firmó con Universitario hasta finales del 2026
Miguel Trauco no dudó en resaltar el manejo que tiene Gorosito con el plantel. Incluso lo comparó con Ricardo Gareca y señaló que si cuando se retire del fútbol y decida asumir la dirección técnica, le gustaría tener ese estilo de 'Pipo'.
"No sé por qué los argentinos tienen eso. Gareca en su momento sabía manejar el grupo y el 'Profe' Gorosito lo mismo. Pero si soy entrenador, voy a ser esos entrenadores que den prioridad al grupo. De saber manejar el grupo. Después, la mayoría hace casi lo mismo, algunas cosas cambian", expresó Trauco en Enfocados.
"¿Qué cambian? El manejo del grupo. Los entrenadores que han conseguido cosas importantes es porque saben manejar el grupo y 'Pipo' tiene eso. Se gana el grupo bien", agregó el lateral izquierdo, que expresó su deseo de terminar su carrera con los blanquiazules.
Por último, Trauco puntualizó que el plantel está feliz porque Néstor Gorosito continuará una temporada más en Alianza Lima, indicó que es importante lograr títulos para que sigan creyendo en el proyecto.
"Claro, todos estamos felices, porque sigue en Alianza Lima. Esperemos que podemos ganar cosas grandes con 'Pipo'", expresó el ex Universitario y Flamengo.
Miguel Trauco indicó que ya no piensa en Universitario
Miguel Trauco no ocultó su hincha por Universitario. Sin embargo, en estos meses empezó a tener cariño por Alianza Lima. El lateral izquierdo señaló que siempre dejará la vida por defender sus colores y que ahora no le importa lo que pasa con el cuadro crema.
"Siempre he querido vivir esas experiencias. Al principio tuve miedo como me iba a recibir la gente. Siempre uno va a dar lo máximo para el equipo que está. Eso me pasa ahora, ahora yo rezo para que la U pierda. Me da igual", reveló.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50