Ex Universitario dio firme comentario sobre Gorosito: "No sé por qué los argentinos tienen eso"

Si bien en el Torneo local, Alianza Lima no logró el objetivo (salir campeón), la gran campaña que realizaron en el ámbito internacional, da la tranquilidad a los directivos blanquiazules para continuar creyendo en el trabajo de Néstor Gorosito. Por ello, decidieron ampliar el vínculo con el 'Pipo' por todo el 2026.

Miguel Trauco no dudó en resaltar el manejo que tiene Gorosito con el plantel. Incluso lo comparó con Ricardo Gareca y señaló que si cuando se retire del fútbol y decida asumir la dirección técnica, le gustaría tener ese estilo de 'Pipo'.

"No sé por qué los argentinos tienen eso. Gareca en su momento sabía manejar el grupo y el 'Profe' Gorosito lo mismo. Pero si soy entrenador, voy a ser esos entrenadores que den prioridad al grupo. De saber manejar el grupo. Después, la mayoría hace casi lo mismo, algunas cosas cambian", expresó Trauco en Enfocados.

"¿Qué cambian? El manejo del grupo. Los entrenadores que han conseguido cosas importantes es porque saben manejar el grupo y 'Pipo' tiene eso. Se gana el grupo bien", agregó el lateral izquierdo, que expresó su deseo de terminar su carrera con los blanquiazules.

Por último, Trauco puntualizó que el plantel está feliz porque Néstor Gorosito continuará una temporada más en Alianza Lima, indicó que es importante lograr títulos para que sigan creyendo en el proyecto.

"Claro, todos estamos felices, porque sigue en Alianza Lima. Esperemos que podemos ganar cosas grandes con 'Pipo'", expresó el ex Universitario y Flamengo.

Miguel Trauco indicó que ya no piensa en Universitario

Miguel Trauco no ocultó su hincha por Universitario. Sin embargo, en estos meses empezó a tener cariño por Alianza Lima. El lateral izquierdo señaló que siempre dejará la vida por defender sus colores y que ahora no le importa lo que pasa con el cuadro crema.

"Siempre he querido vivir esas experiencias. Al principio tuve miedo como me iba a recibir la gente. Siempre uno va a dar lo máximo para el equipo que está. Eso me pasa ahora, ahora yo rezo para que la U pierda. Me da igual", reveló.