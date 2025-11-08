Campeón con Alianza Lima llegó a un acuerdo y firmó por todo el 2026 con Melgar

FBC Melgar no quiere dejar nada al azar para la próxima temporada y ya piensa en fichar a los mejores futbolistas para alcanzar la Liga 1 2026. A la vez, también buscan asegurar a figuras de su equipo con renovaciones, por lo que un ex campeón de Alianza Lima firmó con el cuadro arequipeño su contrato de continuación: Estamos hablando de Ricardo Farro.

Campeón con Alianza Lima firmó por FBC Melgar para la temporada 2026 de la Liga 1

A través de sus redes sociales, Melgar anunció la renovación por un año de Farro para que siga atajando el cuadro arequipeño cuando Juan Reynoso lo necesite.

Ricardo Farro, campeón con Alianza Lima, renovó con Melgar para la temporada 2026.

A los 40 años, el campeón nacional con Alianza Lima y Universidad San Martín jugará su quinta temporada con el conjunto rojinegro, por lo que espera gritar campeón al final de la temporada.

"Desde esta tribuna nos alegra anunciar que nuestro rojinegro, Ricardo Farro, ha renovado su vínculo con el Dominó y seguirá defendiendo nuestros colores durante la temporada 2026. ¡A seguir rugiendo, Farro!", se puede leer en X (antes Twitter).

Es importante mencionar que Farro es uno de los arqueros de Melgar, junto a Carlos Cáceda, Jorge Cabezudo y Octavio Ramos, por lo que su titularidad en el equipo no es segura, pero siempre está listo cuando Reynoso lo necesite.

Ricardo Farro en Melgar 2025

En la actual temporada 2025, Ricardo Farro no jugó partidos en el Torneo Apertura y Clausura, por lo que no ha sumado minutos. Sin embargo, fue integrado en el equipo de reserva de Melgar para participar en la Liga 3, donde solo disputó 4 encuentros en total.

A nivel internacional, pudo participar en la Copa Sudamericana, pero no logró jugar ningún partido oficial, ya que Carlos Cáceda ocupó el puesto de arquero en esa instancia.

De esta manera, Farro, quien se consagró campeón con Alianza Lima en 2003, continuará jugando en FBC Melgar por una temporada más bajo la dirección de Juan Reynoso, con el objetivo de lograr el campeonato al final del año.