Confirmado: campeón con Universitario jugará en Melgar por todo el 2026
FBC Melgar se prepara para la temporada 2026, enfocado en reforzar su plantel. Por ello, un campeón con Universitario de Deportes jugará en el cuadro arequipeño bajo el mando de Juan Reynoso.
El FBC Melgar continúa planificando la temporada 2026 y, por ello, ya está en busca de los mejores fichajes para lograr el objetivo de consagrarse campeón de la Liga 1 bajo la dirección de Juan Reynoso. Asimismo, sigue asegurando la permanencia de sus mejores futbolistas en la plantilla, entre ellos Carlos Cáceda, exjugador de Universitario de Deportes, quien continuará en el club arequipeño.
Campeón con Universitario de Deportes jugará en FBC Melgar por todo la Liga 1 2026
Cáceda jugará su sexta temporada en Melgar desde que fue fichado en enero de 2020, cuando dejó a los Tiburones Rojos de México. Desde entonces, sigue siendo fundamental en el equipo de Arequipa.
Carlos Caceda continuará en Melgar la próxima temporada de la Liga 1 2026.
Su liderazgo y sus buenas intervenciones para defender el arco de la institución arequipeña han hecho que el club opte por continuar con sus servicios, por lo que el 2026 será una temporada para él bajo el mando de Juan Reynoso.
Entrenador y portero buscarán salir campeones de la Liga 1 de la próxima temporada y con ello impedir el tetracampeonato de Universitario, su antiguo equipo.
Es importante mencionar que Carlos Cáceda inició su carrera futbolística en el cuadro merengue en el 2008 y logró salir campeón en dos torneos, uno por liga local y otro por campeonato internacional.
Debido a su gran rendimiento, fue uno de los artífices que lograron campeonar la Copa Libertadores Sub-20 junto a Universitario en 2011. Además, con el equipo principal alcanzó el título nacional de la Liga 1 en 2013.
Carlos Cáceda en FBC Melgar 2025
Carlos Cáceda jugó 4 campeonatos en el 2025 junto a Melgar. Uno de ellos fue la Liga 1 por Torneo Apertura y Clausura. A pesar de no tener ya opciones de salir campeones, la temporada del arquero en el cuadro arequipeño ha sido notable, ya que durante toda esta temporada mantuvo en 8 ocasiones el arco en cero.
Por Copa Sudamericana y Libertadores, el también arquero de la selección peruana disputó 8 duelos a nivel internacional entre ambos certámenes, y mantuvo su arco invicto en 3 ocasiones.
