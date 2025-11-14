Alianza Lima y Universitario este sábado 15 de noviembre, a partir de las 15.00 hora local, por la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El partido se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por Movistar Deportes, además se podrá ver en señal abierta a través de América TV.

Alianza Lima vs Universitario: previa del partido

Recordemos que el partido ida en Campomar terminó igualado sin goles, resultado que dejó la llave abierta y las 'íntimas' esperan ganar de locales para ser bicampeonas nacionales de forma directa.

Eso sí, las 'Leonas' están obligadas a imponerse como visitante para llevarse el título del Clausura y forzar una final nacional, que sería justamente ante su clásico rival.

Cabe señalar que la 'U' se mantiene invicto este año en Matute, sumando una victoria y un empate. Por su parte, Alianza Lima solo ha perdido una de cuatro finales contras las 'cremas' desde que se instauró la Liga Femenina en 2021.

Alianza Lima vs Universitario: horarios

Conoce horarios para ver el partido de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Ecuador y Colombia: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00

México: 14:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

Alianza Lima vs Universitario: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte con un ligero favoritismo, según indican las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.