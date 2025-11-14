0

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina: pronósticos, hora y canales

Alianza Lima y Universitario se enfrentan por la Liga Femenina este sábado 15 de noviembre, en Matute, por la final vuelta del Clausura de la Liga Femenina 2025.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima y Universitario se enfrentan en Matute por la final de la Liga Femenino
Alianza Lima y Universitario se enfrentan en Matute por la final de la Liga Femenino | Composición: Líbero
Alianza Lima y Universitario este sábado 15 de noviembre, a partir de las 15.00 hora local, por la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El partido se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por Movistar Deportes, además se podrá ver en señal abierta a través de América TV.

Alianza Lima vs Universitario: previa del partido

Recordemos que el partido ida en Campomar terminó igualado sin goles, resultado que dejó la llave abierta y las 'íntimas' esperan ganar de locales para ser bicampeonas nacionales de forma directa.

Eso sí, las 'Leonas' están obligadas a imponerse como visitante para llevarse el título del Clausura y forzar una final nacional, que sería justamente ante su clásico rival.

Cabe señalar que la 'U' se mantiene invicto este año en Matute, sumando una victoria y un empate. Por su parte, Alianza Lima solo ha perdido una de cuatro finales contras las 'cremas' desde que se instauró la Liga Femenina en 2021.

Alianza Lima vs Universitario: horarios

Conoce horarios para ver el partido de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

Alianza Lima vs Universitario: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte con un ligero favoritismo, según indican las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasAlianza LimaEmpateUniversitario
Apuesta Total2.453.002.90
Betano2.423.002.77
Coolbet1.973.303.45

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

