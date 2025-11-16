0

Universitario dejó picante mensaje tras ser campeón en Matute venciendo a Alianza Lima

Universitario de Deportes derrotó a Alianza Lima en Matute y se proclamó campeón del Torneo Clausura. ¿Qué dijeron las cremas?

Francisco Esteves
Universitario dejó picante post en redes sociales.
Universitario dejó picante post en redes sociales. | Foto: Universitario - X.
¡Atención! Universitario de Deportes se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras vencer a Alianza Lima por penales en el Estadio Alejandro Villanueva, luego de haber igualado 1-1 en el marcador global. Ahora, las merengues publicaron una imagen con un picante mensaje que molestará a los hinchas de Matute.

Catalina Usme habló tras el triunfo.

Como sabemos, ganar un clásico es sumamente importante y más si es en la casa del eterno rival. Por ello, muchos comprenden que conseguir un título en el hogar del 'compadre' es incluso aún más fuerte. En ese sentido, la 'U' dejó un mensaje en 'X' junto a imágenes de sus futbolistas celebrando en el césped de La Victoria.

"Buenos días, cremas", publicó Universitario de Deportes, junto a la fotografía de algunas de sus jugadoras en el Estadio Alejandro Villanueva. Recordemos que con este triunfo las merengues clasificaron a la Copa Libertadores del 2026, siendo el único representante peruano.

Universitario

Universitario y su picante mensaje.

Universitario clasificó a la final

Con este resultado, ahora la 'U' disputará la gran final de la Liga Femenina ante Alianza Lima, ya que las íntimas se hicieron con el Torneo Apertura hace unos meses. El cuadro de Andrés Usme intentará a toda costa impedir el bicampeonato de las blanquiazules, que bajo el mando de José Letelier buscan seguir haciendo historia.

Finalmente, es importante resaltar que el campeón absoluto del fútbol peruano obtendrá el cupo a la Copa Libertadores del 2027, sí dentro de dos años, debido a que así lo impuso el reglamento de la FPF. Es decir, si las de Matute no ganan deberán esperar mínimo hasta el 2028 para volver a un torneo internacional.

