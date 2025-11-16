¿Qué pasará con Alan Cantero y Alianza Lima tras el descenso de Godoy Cruz en Argentina?

Godoy Cruz empató con Deportivo Riestra y con este resultado sentenció su descenso a la segunda división del fútbol argentino. Con ello, el futuro de Alan Cantero en Alianza Lima podría tener un giro inesperado en busca de lo mejor para el futuro del jugador que fue cedido a principios de 2025.

La mala temporada de Godoy Cruz terminó con el descenso del mítico equipo argentino que a partir del próximo año luchará para subir de categoría. Ahora, en Alianza Lima buscan determinar el futuro de Alan Cantero lo más pronto posible.

El futuro de Alan Cantero en Alianza tras el descenso de Godoy Cruz

El descenso de Godoy Cruz a la Primera B Nacional de Argentina podría beneficiar a Alianza Lima si buscan mantener a Alan Cantero en su plantel para la siguiente temporada. Los mendocinos perdieron la categoría y con ello, el presupuesto solicitado para mantener al jugador en el equipo peruano podría ser menor.

Alan Cantero podría quedarse en Alianza Lima.

Además del sueldo que recibe Alan Cantero y que resultaría insostenible mantener para un equipo de segunda división, también está el posicionamiento del futbolista. De quedarse en Alianza Lima, Cantero continuaría jugando en primera y tendrá la oportunidad de jugar la Copa Libertadores, algo que en Godoy Cruz le será imposible.

Recordemos que antes de darse a conocer oficialmente el descenso de Godoy Cruz, se deslizó la idea de que el club solicitaba una alta suma de dinero para que los blanquiazules se hagan del pase de Alan Cantero. Ahora, la situación cambió por completo y el futuro del delantero podría mantenerse en la Liga 1.

¿Cuándo se define el futuro de Alan Cantero en Alianza?

El futuro de Alan Cantero se debe definir en los próximos días y en caso de no llegar a un acuerdo por su pase, el argentino estaría jugando su último partido con la camiseta de Alianza Lima el domingo 23 de noviembre ante UTC de Cajamarca en lo que será la última fecha del Torneo Clausura 2025.