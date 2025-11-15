El fuerte mensaje de Alianza Lima tras el triunfo de Universitario en Matute: "Hasta…"

Alianza Lima y Universitario disputaron la final de vuelta del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, dejando como resultado un triunfo para las ‘Leonas’ tras la tanda de penales. Y es que el encuentro tuvo que definirse desde los doce pasos al haber terminado igualado 1-1 en tiempo reglamentario.

El compromiso desarrollado en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria tuvo una alta intensidad desde el inicio, hasta que Karen Páez se encargó de abrir el marcador para el cuadro crema con una gran definición sobre el minuto 76. Cuando se jugaban los instantes finales del tiempo adicional, Sashenka Porras mandó el esférico al fondo del arco rival con un gran cabezazo.

Alianza Lima y un rotundo mensaje tras derrota frente a Universitario en Matute

“Final vuelta. Alianza Lima 1-1 Universitario. Terminó el partido. Hasta el final”, se lee en la publicación que compartió el club victoriano en sus redes sociales al término del encuentro en el que dejaron pasar la oportunidad de evitar la final nacional y coronarse como bicampeonas automáticamente.

La publicación de Alianza Lima tras caer ante Universitario

Cabe recordar que en el compromiso de ida de la final del Torneo Clausura ambos equipos igualaron sin goles en Campo Mar, por lo que la llave quedó abierta para el choque de vuelta en Matute. Para muchos, las blanquiazules llegaban como favoritas y aprovecharían su localía; sin embargo, las ‘Leonas’ prolongaron esta definición del año.

Universitario logró imponerse desde los doce pasos y se quedó con esta segunda parte de temporada. Ahora ambas escuadras volverán a verse las caras en dos partidos de ida y vuelta por el título nacional.

¿Cuándo serán las finales de la Liga Femenina 2025?

La definición de la Liga Femenina 2025 entre Universitario y Alianza Lima está programado para el domingo 7 y sábado 13 de diciembre. Esto debido a que en la última semana de noviembre se jugará la fecha FIFA y la selección peruana chocará ante su similar de Chile en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la Liga de Naciones de la categoría.