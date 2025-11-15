0
Paraguay vs Estados Unidos por el amistoso
Universitario es campeón del Clausura tras vencer a Alianza

¡Agónico! Sashenka Porras anotó el empate 1-1 de Alianza ante la 'U' y obliga los penales - VIDEO

Sashenka Porras anotó el gol agónico de Alianza Lima para empatar con Universitario y llevar el partido a la tanda de penales para determinar quién será el campeón del Torneo Clausura 2025.

Luis Blancas
Sashenka Porras anotó el empate 1-1 de Alianza ante Universitario
Sashenka Porras anotó el empate 1-1 de Alianza ante Universitario | Foto: X
Sashenka Porras se convirtió en heroína de Alianza Lima luego de anotar el gol del empate a Universitario de Deportes en los minutos finales de la gran final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Con este tanto, las íntimas obligan a las cremas a la tanda de penales para definir al campeón desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Alianza Lima no pudo en Matute ante Universitario.

Gol de Sashenka Porras obligó a la tanda de penales el Alianza Lima vs Universitario

A los 90+6 del encuentro, Porras aprovechó un gran centro dentro del área de Universitario para conectar un cabezazo que rompió el arco de Gabriela Bórquez y así igualar el partido 1 a 1.

Video: América TV

Con el gol anotado, Sashenka Porras celebró mostrando su camiseta ante los hinchas que fueron a presenciar esta gran final en Matute. Además, se dio el lujo de bailar por lograr que el partido se fuera a penales.

Sin embargo, esta celebración no duró mucho, ya que las íntimas no pudieron conseguir el bicampeonato al caer ante Universitario de Deportes en la tanda de penales.

De esta forma, las leonas consiguieron ganar el Torneo Clausura 2025 y llevaron a la Liga Femenina a extenderse a dos partidos más en la gran final por el título nacional.

Es importante recalcar que las "cremas" bajo la dirección de Andrés Usme y al ganar el segundo campeonato del año lograron clasificar a la Copa Libertadores Femenina 2025.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

