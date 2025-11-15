- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¡Silenció Matute! Karen Páez anotó el primero de Universitario y se ilusiona con el Clausura
Universitario se puso en ventaja ante Alianza Lima con una gran definición en el área de Karen Páez y sirvió para que las 'Leonas' sean campeonas del Torneo Clausura.
Universitario de Deportes es el campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina tras vencer en tanda de penales a Alianza Lima en la final vuelta disputada en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro crema igualó 1-1 en el tiempo reglamentario, pero se adelantó en el marcador con un golazo de Karen Páez.
PUEDES VER: Adriana Lúcar y el insólito penal que falló para Alianza Lima en la final de la Liga Femenina
La delantera colombiana apareció cuando el reloj marcaba 75 minutos tras hacer el desmarque a Luz Campoverde y recibir un pase filtrado por izquierda de la 'Rayo', para que ya dentro del cajón grande, se tome el tiempo de sacar un remate colocado al palo más lejano y así vencer a la arquera Maryory Sánchez.
Video: América Televisión
De esta forma, el equipo crema se puso en ventaja en el marcador a falta de un cuarto de hora para el final del compromiso y silenció a los hinchas blanquiazules que llenaron las cuatro tribunas de Matute. Sin embargo, la alegría no le duró mucho al conjunto dirigido por Andrés Usme.
Universitario se consagró campeón ante Alianza Lima en penales
Cuando todo hacía indicar que el resultado no se movería más, en el tiempo de descuento apareció Sashenka Porras para con un buen cabezazo en el área, mandó la pelota dentro de la portería merengue y sentenció la igualdad en el marcador, resultado que no se movió más, pese a que se agregaron más minutos de añadido.
Video: América Televisión
A pesar del duro revés, el conjunto estudiantil sacó fuerzas y en la tanda de penales se llevó la victoria por 4-2. Todas las futbolistas de la 'U' no fallaron en sus lanzamientos desde los doce pasos y la golera Gabriela Bórquez atajó dos remates del cuadro 'Íntimo', logrando así el título del Torneo Clausura femenino.
Universitario clasificó a los playoffs por el título y a la Copa Libertadores 2026
Es preciso señalar que con esa conquista de Karen Páez, Universitario consiguió un lugar en la definición para ser campeón nacional de la Liga Femenina 2025 y además su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90