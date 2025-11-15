¡Silenció Matute! Karen Páez anotó el primero de Universitario y se ilusiona con el Clausura

Universitario de Deportes es el campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina tras vencer en tanda de penales a Alianza Lima en la final vuelta disputada en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro crema igualó 1-1 en el tiempo reglamentario, pero se adelantó en el marcador con un golazo de Karen Páez.

La delantera colombiana apareció cuando el reloj marcaba 75 minutos tras hacer el desmarque a Luz Campoverde y recibir un pase filtrado por izquierda de la 'Rayo', para que ya dentro del cajón grande, se tome el tiempo de sacar un remate colocado al palo más lejano y así vencer a la arquera Maryory Sánchez.

De esta forma, el equipo crema se puso en ventaja en el marcador a falta de un cuarto de hora para el final del compromiso y silenció a los hinchas blanquiazules que llenaron las cuatro tribunas de Matute. Sin embargo, la alegría no le duró mucho al conjunto dirigido por Andrés Usme.

Universitario se consagró campeón ante Alianza Lima en penales

Cuando todo hacía indicar que el resultado no se movería más, en el tiempo de descuento apareció Sashenka Porras para con un buen cabezazo en el área, mandó la pelota dentro de la portería merengue y sentenció la igualdad en el marcador, resultado que no se movió más, pese a que se agregaron más minutos de añadido.

A pesar del duro revés, el conjunto estudiantil sacó fuerzas y en la tanda de penales se llevó la victoria por 4-2. Todas las futbolistas de la 'U' no fallaron en sus lanzamientos desde los doce pasos y la golera Gabriela Bórquez atajó dos remates del cuadro 'Íntimo', logrando así el título del Torneo Clausura femenino.

Universitario clasificó a los playoffs por el título y a la Copa Libertadores 2026

Es preciso señalar que con esa conquista de Karen Páez, Universitario consiguió un lugar en la definición para ser campeón nacional de la Liga Femenina 2025 y además su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.