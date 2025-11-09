Andrés Usme, DT de Universitario, dio firme comentario sobre la final contra Alianza: "Cerrar..."

Universitario de Deportes no logró ganar a Alianza Lima en el partido de ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Tras el término del partido, Andrés Usme, técnico del equipo merengue, hizo un fuerte comentario sobre el próximo enfrentamiento contra el equipo blanquiazul en Matute.

Andrés Usme, DT de Universitario, dio fuerte comentario sobre el estadio de Alianza Lima, Alejandro Villanueva

Universitario se enfrentará a Alianza el próximo 15 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva por el partido que definirá al ganador del Clausura o al campeón nacional del fútbol femenino.

Es por eso que, tras acabar el partido, Andrés Usme, técnico del cuadro crema, fue entrevistado por el portal 'Colectivo World' en caliente sobre el próximo partido que sostendrá ante las íntimas en La Victoria.

Video: Colectivo World

"Quedó la llave abierta; a cerrar en Matute de la mejor manera. Independientemente de dónde juguemos, si tenemos hinchada a favor o en contra, al final lo que sucede depende del trabajo. Con la ayuda de Dios, nos pueda ir bien en una plaza que conocemos (Estadio Alejandro Villanueva) y nos ha ido muy bien", manifestó el estratega colombiano.

Las palabras de Usme denotan confianza en vencer a Alianza Lima, ya que en el pasado Torneo Apertura lograron ganar en el recinto íntimo. Por lo tanto, espera que vuelva a suceder con una planificación adecuada.

Cabe afirmar que si Universitario de Deportes gana, la Liga Femenina se alargará a una gran final contra Alianza por ser ganadores del primer torneo del año. Un resultado negativo, pondrá a las blanquiazules como tricampeonas nacionales del fútbol de mujeres.