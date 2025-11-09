Alianza Lima dio rotundo mensaje tras empatar con Universitario en Campo Mar: "Vamos..."

Universitario de Deportes empató 0-0 contra Alianza Lima en el duelo de ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Después del encuentro, el equipo blanquiazul utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente sobre el próximo partido de vuelta entre ambos clubes.

Alianza Lima dio fuerte mensaje tras empatar con Universitario en la ida de la final del Torneo Clausura

Si bien el clásico femenino acabó empatado y no hubo polémica alguna dentro de los 90 minutos, Alianza envió un mensaje clave sobre el partido ante Universitario en el duelo de vuelta de la final del Clausura del fútbol femenino.

Alianza Lima Femenino dio fuerte mensaje tras empatar contra Universitario por la ida de la final del Torneo Clausura.

"¡Vamos a lograrlo juntos! Nos vemos el sábado en casa", fue el mensaje que publicó el equipo blanquiazul para informar que ya están disponibles las entradas para que los aficionados puedan adquirirlas y asistir al emocionante cierre del torneo.

Cabe mencionar que este enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que las íntimas podrían coronarse como tricampeonas nacionales frente a su máximo rival.

El encuentro de vuelta está programado para disputarse el 15 de noviembre de 2025 a las 03:00 p. m. (Hora Perú) y en caso de que Universitario gane, podría coronarse campeón del Torneo Clausura y extender el campeonato hasta una gran final de la Liga Femenina.

Este último encuentro, en caso de darse, se produce debido a que Alianza fue campeón del Torneo Apertura, mientras que el cuadro merengue del segundo campeonato del año. Por lo tanto, una victoria de cualquier equipo no será bien recibida por la hinchada rival.