Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO vía América TV: hora y dónde ver la final del Torneo Clausura

Mira la transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Lima por la final de ida del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, este domingo 9 de noviembre.

Francisco Esteves
Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025.
Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025. | Foto: Composición Líbero.
No te pierdas este domingo 9 de noviembre el partido entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por la final de ida del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, desde las 15.00 horas de Perú y en Campo Mar 'U'. La transmisión del partido será mediante Movistar Deportes y América TV, por lo que aquí te brindamos todos los detalles para que disfrutes del compromiso.

Las cremas clasificaron a la gran final de la competición gracias a que derrotaron 6-0 a Sporting Cristal, luego de haber igualado 0-0 en el Estadio Alberto Gallardo. Por su parte, las blanquiazules derrotaron 2-0 y 3-0 a Carlos Mannucci en la llave y así accedieron a la definición por el título del Torneo Clausura. Recordemos que el clásico de vuelta se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.

Finalmente, es sumamente importante indicar que si Alianza Lima gana la llave será bicampeón de la Liga Femenina, ya que se hizo con el Torneo Apertura en la primera parte de la temporada. Universitario de Deportes debe vencer para forzar la gran final por el título nacional. Si esto pasa, las dirigidas por José Letelier clasificarán tanto a la Copa Libertadores 2026 como la del 2027.

Alianza Lima

Alianza Lima puede salir bicampeón nacional.

Universitario vs. Alianza Lima: horario del partido

Te brindamos la hora según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 14.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil: 17.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Alianza Lima?

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima será mediante la señal de América TV y Movistar Deportes para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás disfrutar del compromiso totalmente online vía América TVGO y Movistar Play, si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de las mejores jugadas.

Universitario vs. Alianza Lima: posibles alineaciones

Universitario: Bórquez, Espino, Herrera, Castañeda, Flores, Pino, Usme, Cisneros, Novoa, Aguilar, Canales.

Alianza Lima: Sánchez, Romero, Flores, Lúcar, Padilla, Marques, Reyes, Molina, Silva, Tacilla, Afonso.

Universitario vs. Alianza Lima: historial

Desde el 2021 que se instaló la era profesional en la Liga Femenina, Universitario y Alianza Lima se han enfrentado en 16 oportunidades. En total, las blanquiazules se han llevado 9 victorias, las cremas vencieron en 4 ocasiones, y se registraron únicamente 3 empates en los clásicos. Además, las íntimas tienen un total de 3 títulos, mientras que las merengues solo 1.

¿En qué estadio juega Universitario vs. Alianza Lima?

Debido a que el Estadio Monumental fue usado recientemente para el plantel masculino, y a que no volverá a ser usado por la final de la Copa Libertadores, Universitario recibirá a Alianza Lima en las instalaciones de Campo Mar, el cual está situado en Lurín, Lima.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

