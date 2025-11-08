0
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
América vs. Toluca

¡Dolorosa derrota! Universitario cayó goleado y no se coronó campeón nacional

Universitario de Deportes cayó por goleada 4-1 y ahora ya no será campeón nacional de la temporada 2025.

Luis Blancas
Universitario de Deportes perdió el título de la temporada 2025
Universitario de Deportes perdió el título de la temporada 2025 | Composición: Líbero
Universitario de Deportes es uno de los equipos del fútbol peruano que siempre está en búsqueda de alcanzar los títulos nacionales de la Liga 1. Sin embargo, eso no logró pasar con su delegación de futsal, quienes perdieron la gran oportunidad de coronarse campeones del Futsal Pro y perdieron contra Panta Walon.

Oficial: Universitario de Deportes perdió el título de la temporada 2025

Universitario cayó derrotado 4 a 1 ante Panta Walon en la gran final del Futsal Pro de la Federación Peruana de Fútsal, que se llevó a cabo en el Centro de Formación Angamos de Ventanilla.

universitario

Universitario de Deportes perdió 4-1 ante Panta Walon y no será campeón nacional.

Con esta victoria, los del Callao sumaron su noveno título y es el equipo con más copas nacionales, superando al cuadro merengue que solo cuenta con 3 en sus palmares.

El partido se desarrolló con intensidad y ataques en ambos arcos. A pesar de la goleada, Universitario de Deportes fue el primer equipo en anotar el gol tras un buen remate al arco de Panta. Sin embargo, el poderío de Walon fue mayor, ya que luego del primer tanto llegaron cuatro a favor del equipo del Callao.

Magano, Irigoyen, Solano y Áviles fueron los encargados de anotar los goles que arruinaron la fiesta a Universitario, que deseaba seguir celebrando tras haber conseguido el título nacional en la Liga 1. En esta ocasión, era en el Futsal Pro.

De esta forma, Universitario de Deportes no accedió a la Copa Libertadores Futsal 2026, y ahora el representante peruano en el certamen internacional será Panta Walon, el rey de copas en el futsal peruano.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

