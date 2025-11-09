Miguel Trauco no se guardó nada y dio rotundo comentario sobre César Inga: "El chico..."

Miguel Trauco participó en el programa "Enfocados" de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, donde concedió una entrevista en la que abordó varios temas, incluido su comienzo en el fútbol, su paso por Universitario de Deportes y Alianza Lima. Además, comentó sobre otros jugadores, destacando a César Inga, quien actualmente es uno de los futbolistas con mayor proyección en el fútbol peruano.

Consultado sobre quién es mejor en su posición, Farfán solicitó que se hiciera una comparación entre Trauco e Inga para determinar quién destaca más en la banda lateral. La respuesta del jugador de Alianza Lima fue firme.

"El chico juega bien, muy bien. Tiene mucha proyección, pero yo digo Miguel Trauco por la carrera. Quizás a él le preguntas de acá a 10 años y dice Inga en su respuesta, pero actualmente es Trauco", afirmó.

Las palabras del lateral izquierdo sobre el futbolista de Universitario son de reconocimiento por su gran rendimiento en su club y por lo que viene haciendo, hasta el punto de ser convocado a la selección peruana.

Sin embargo, Miguel Trauco afirmó que él es mejor que César Inga por su historial y por los grandes equipos en los que ha jugado, como Brasil (Brasileirao) y Francia (Ligue One).

Además, soltó una dura afirmación en la que detalla que si al lateral de Universitario de Deportes le preguntan la misma comparación, él diría Trauco, pero que aquí, en 10 años, seguramente Inga ya lo habrá superado por su gran capacidad en el fútbol.