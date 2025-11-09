- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Suiza vs México
- Colombia vs Corea del Norte
- Venezuela vs Haití
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Miguel Trauco no se guardó nada y dio rotundo comentario sobre César Inga: "El chico..."
Miguel Trauco, jugador de Alianza Lima, participó en el programa "Enfocados", donde dio una fuerte opinión sobre César Inga, futbolista de Universitario de Deportes.
Miguel Trauco participó en el programa "Enfocados" de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, donde concedió una entrevista en la que abordó varios temas, incluido su comienzo en el fútbol, su paso por Universitario de Deportes y Alianza Lima. Además, comentó sobre otros jugadores, destacando a César Inga, quien actualmente es uno de los futbolistas con mayor proyección en el fútbol peruano.
Miguel Trauco, jugador de Alianza Lima, dio rotundo comentario sobre César Inga de Universitario
Consultado sobre quién es mejor en su posición, Farfán solicitó que se hiciera una comparación entre Trauco e Inga para determinar quién destaca más en la banda lateral. La respuesta del jugador de Alianza Lima fue firme.
Miguel Trauco fue entrevistado en Enfocados de Jefferson Farfán.
"El chico juega bien, muy bien. Tiene mucha proyección, pero yo digo Miguel Trauco por la carrera. Quizás a él le preguntas de acá a 10 años y dice Inga en su respuesta, pero actualmente es Trauco", afirmó.
Las palabras del lateral izquierdo sobre el futbolista de Universitario son de reconocimiento por su gran rendimiento en su club y por lo que viene haciendo, hasta el punto de ser convocado a la selección peruana.
Sin embargo, Miguel Trauco afirmó que él es mejor que César Inga por su historial y por los grandes equipos en los que ha jugado, como Brasil (Brasileirao) y Francia (Ligue One).
Además, soltó una dura afirmación en la que detalla que si al lateral de Universitario de Deportes le preguntan la misma comparación, él diría Trauco, pero que aquí, en 10 años, seguramente Inga ya lo habrá superado por su gran capacidad en el fútbol.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50